УСТЭК обеспечит тепловой энергией потребителей Тюмени в районе КПД

Срочность мероприятий по обеспечению тепловой энергией потребителей, подключенных к данной сети, обусловлена выводом существующей тепловой сети из эксплуатации.
В связи с производством работ в период с 10.01.2023 по 15.02.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге в районе улицы Энергетиков. Возможные маршруты объезда можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.
Строительно-монтажные работы, к проведению которых уже приступила подрядная организация ООО ПК «Монтажстрой», продлятся до 20.02.2022.
УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и соблюдает правила безопасного поведения вблизи теплосетевых объектов