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УСТЭК обеспечит тепловой энергией потребителей Тюмени в районе КПД

Сегодня, 12:32
Фото: УСТЭК
Подрядная организация УСТЭК приступила к проведению работ по строительству участка тепловой сети от тепловой камеры до тепловой сети, примыкающей к зданию по адресу: ул. Энергетиков, 55а.

Срочность мероприятий по обеспечению тепловой энергией потребителей, подключенных к данной сети, обусловлена выводом существующей тепловой сети из эксплуатации.

В связи с производством работ в период с 10.01.2023 по 15.02.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге в районе улицы Энергетиков. Возможные маршруты объезда можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.

Строительно-монтажные работы, к проведению которых уже приступила подрядная организация ООО ПК «Монтажстрой», продлятся до 20.02.2022.

УСТЭК благодарит всех, кто с пониманием относится к временным неудобствам и соблюдает правила безопасного поведения вблизи теплосетевых объектов

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#Общество#Новости тюмени#УСТЭК#Экономика
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