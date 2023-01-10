УСТЭК обеспечит тепловой энергией потребителей Тюмени в районе КПД

В связи с производством работ в период с 10.01.2023 по 15.02.2023 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге в районе улицы Энергетиков. Возможные маршруты объезда можно уточнить на официальном сайте Администрации города Тюмени https://admtyumen.ru/.