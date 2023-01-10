У одной из остановок появилась избушка (не на курьих ножках)

До появления документа, вышедшего 1 января текущего года, автобус маршрута № 126р «Тюмень — Речкина» останавливался у типового павильона, который назывался «Разворотная площадка в селе Кулига».
Но в этом году его превратили в арт-объект! Теперь пассажиры ждут автобус в «избе XIX века», из «окон» которой можно полюбоваться храмом и картинами быта того времени.
Над оформлением остановочного пункта работала художница Полина Филатова, по просьбе жителей Каменского МО.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменцы уже второй день жалуются на работу общественного транспорта. Автобусы, то по привычному расписанию не приходят, то приезжают заполненными на все 110%.