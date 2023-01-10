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У одной из остановок появилась избушка (не на курьих ножках)

Сегодня, 08:56
Фото: ГУС Тюменской области

В Тюменской области появилась остановка с избой и окнами

Новой остановкой станет пункт «Храм Серафима Саровского» в селе Кулига. Этот не только остановочный, но и арт-объект появился по инициативе местных жителей.
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Автобус

До появления документа, вышедшего 1 января текущего года, автобус маршрута № 126р «Тюмень — Речкина» останавливался у типового павильона, который назывался «Разворотная площадка в селе Кулига».

Но в этом году его превратили в арт-объект! Теперь пассажиры ждут автобус в «избе XIX века», из «окон» которой можно полюбоваться храмом и картинами быта того времени.

Над оформлением остановочного пункта работала художница Полина Филатова, по просьбе жителей Каменского МО.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменцы уже второй день жалуются на работу общественного транспорта. Автобусы, то по привычному расписанию не приходят, то приезжают заполненными на все 110%.

#Алиса Вернер#Общество#Дороги#Водители#Автобус#Остановка#Искусство#Изобразительное искусство#Декоративно-прикладное искусство#Люди искусства#Тюменская область#Торжество
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