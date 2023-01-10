Тюменские власти ищут ревизора высших учебных заведений

Тюменские власти ищут ревизора вузов на зарплату в 58 тысяч в месяц

На портале «Госслужба» появилась вакансия от департамента образования и науки Тюменской области. Ведомству нужен чиновник, который будет контролировать деятельность высших учебных заведений, ему предложат зарплату до 58 тысяч рублей.