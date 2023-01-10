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Тюменские власти ищут ревизора высших учебных заведений

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI

Тюменские власти ищут ревизора вузов на зарплату в 58 тысяч в месяц

На портале «Госслужба» появилась вакансия от департамента образования и науки Тюменской области. Ведомству нужен чиновник, который будет контролировать деятельность высших учебных заведений, ему предложат зарплату до 58 тысяч рублей.

Документы от соискателей принимаются в электронном виде до 30 января. Чиновник должен осуществлять контроль за деятельностью организации (вуза), текущее взаимодействие с университетами.

Соискатели должны иметь стаж работы на государственной службе не менее 2 лет и высшее образование. Чиновнику предлагают заработную плату до 58 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что экс-директор ФСС по Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность. Она стала замруководителя нового регионального Социального фонда.

Динара Потрашенко потеряла пост управляющей в тюменском ФСС
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#Общество#Новости тюмени#Вузы#Тюменские вузы#Экономика#Контроль#Александр Мязин
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