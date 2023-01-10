Тюменские власти ищут ревизора высших учебных заведений

Документы от соискателей принимаются в электронном виде до 30 января. Чиновник должен осуществлять контроль за деятельностью организации (вуза), текущее взаимодействие с университетами.
Соискатели должны иметь стаж работы на государственной службе не менее 2 лет и высшее образование. Чиновнику предлагают заработную плату до 58 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что экс-директор ФСС по Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность. Она стала замруководителя нового регионального Социального фонда.