Тюменская ГИБДД накажет омича за нарушение перевозки детей

«Задержали водителя, который вез двух своих 7-летних детей на переднем сидении автомобиля „Шевроле“. На заднем сидении находились детские удерживающие устройства для перевозки ребят», — пояснили в ГИБДД по Тюменской области.
Мужчина решил, раз он едет по деревне, то полицейские не остановят и не накажут его. Однако 35-летнего жителя Омска, совершившего нарушение ПДД, привлекли к административной ответственности.
Важно помнить, что специальные кресла для детей в машине нужны не для того, чтобы избежать штрафов, а чтобы обеспечить безопасность своему ребенку.
Ранее «Наш Город» сообщал, что из-за морозов 10 января отменены некоторые междугородние рейсы. Утром отменили поездку до Шадринска, днем не состоится рейс до Заводоуковска и села Армизонское, а вечером тюменцы не смогут уехать на автобусе в Казахстан.