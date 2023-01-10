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Тюменская ГИБДД накажет омича за нарушение перевозки детей

Сегодня, 08:49
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Омича накажут за перевозку двоих 7-летних детей на переднем сидении авто

В Абатском районе задержали водителя, который нарушил правила перевозки детей в автомобиле. На переднем сидении машины ехали сразу два ребенка.
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Тюмень
«Задержали водителя, который вез двух своих 7-летних детей на переднем сидении автомобиля „Шевроле“. На заднем сидении находились детские удерживающие устройства для перевозки ребят», — пояснили в ГИБДД по Тюменской области.

Мужчина решил, раз он едет по деревне, то полицейские не остановят и не накажут его. Однако 35-летнего жителя Омска, совершившего нарушение ПДД, привлекли к административной ответственности.

Важно помнить, что специальные кресла для детей в машине нужны не для того, чтобы избежать штрафов, а чтобы обеспечить безопасность своему ребенку.  

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Ранее «Наш Город» сообщал, что из-за морозов 10 января отменены некоторые междугородние рейсы. Утром отменили поездку до Шадринска, днем не состоится рейс до Заводоуковска и села Армизонское, а вечером тюменцы не смогут уехать на автобусе в Казахстан. 

#Анна Доронина#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#Правила дорожного движения#Перевозка детей#Перевозка пассажиров#Тюменская область
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