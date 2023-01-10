Тюменец прописал у себя в квартире более 100 мигрантов

Факт нарушения выявила прокуратура Ленинского округа. В суд на «бизнесмена» был подан иск.
«Владимир, являясь гражданином Российской Федерации и нанимателем квартиры, расположенной по улице Широтной в городе Тюмени, понимая, что совершает заведомо противоправные действия, за денежное вознаграждение в сумме 700 рублей с каждого иностранного гражданина, осуществил фиктивную постановку на учет 112 иностранных граждан по месту пребывания в своём жилом помещении», — пояснили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Суд признал тюменца виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан назначил ему наказание в виде штрафа в размере78,4 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что гражданин Киргизии сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Тюменскую область. Несколькими годами ранее он был выдворен из России.