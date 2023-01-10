Тюменец прописал у себя в квартире более 100 мигрантов

Тюменец прописал в своей квартире больше сотни мигрантов

Жителя Тюмени оштрафовали на 78 тысяч рублей за то, что он незаконно прописал в своей квартире 112 иностранцев. С каждого мигранта предприимчивый горожанин взял за прописку 700 рублей.

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