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Тюменец прописал у себя в квартире более 100 мигрантов

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI

Тюменец прописал в своей квартире больше сотни мигрантов

Жителя Тюмени оштрафовали на 78 тысяч рублей за то, что он незаконно прописал в своей квартире 112 иностранцев. С каждого мигранта предприимчивый горожанин взял за прописку 700 рублей.

Факт нарушения выявила прокуратура Ленинского округа. В суд на «бизнесмена» был подан иск.

«Владимир, являясь гражданином Российской Федерации и нанимателем квартиры, расположенной по улице Широтной в городе Тюмени, понимая, что совершает заведомо противоправные действия, за денежное вознаграждение в сумме 700 рублей с каждого иностранного гражданина, осуществил фиктивную постановку на учет 112 иностранных граждан по месту пребывания в своём жилом помещении», — пояснили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд признал тюменца виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан назначил ему наказание в виде штрафа в размере78,4 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что гражданин Киргизии сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Тюменскую область.  Несколькими годами ранее он был выдворен из России.

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#Наказание#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Суд#Иностранные граждане#Штраф#Валентина Бурнашева
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