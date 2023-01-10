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Три новые остановки добавятся в маршрут автобуса №80 в Тюмени

Сегодня, 11:14

В маршрут автобуса №80 в Тюмени добавятся три новые остановки

С 14 января в маршруте автобусов №80 появятся новые остановки, сообщает «Тюменьгортранс». Сейчас он курсирует от микрорайона Лесной в районе Ялуторовского тракта до улицы Лесной в Падерина.

На этой неделе в маршруте появятся три новых остановки. В прямом направлении будет действовать остановочный пункт «Приветная», в обратном — «Тенистая», в прямом и обратном направлениях — «Андреевская».

Сегодня «Наш город» сообщал, что для автобусов №126р новой остановкой станет пункт «Храм Серафима Саровского» в селе Кулига. Этот арт-объект появился по инициативе тюменцев. Теперь пассажиры ждут автобус в «избе XIX века», из «окон» того времени. Над оформлением остановки работала художница Полина Филатова,

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#Александр Мязин
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