Три новые остановки добавятся в маршрут автобуса №80 в Тюмени

Сегодня «Наш город» сообщал, что для автобусов №126р новой остановкой станет пункт «Храм Серафима Саровского» в селе Кулига. Этот арт-объект появился по инициативе тюменцев. Теперь пассажиры ждут автобус в «избе XIX века», из «окон» того времени. Над оформлением остановки работала художница Полина Филатова,