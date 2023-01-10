«Требуйте отчета от органов власти!»: депутат Тюменской облдумы отчитался о работе

Иван Вершинин в 2022 году побывал в городах Тюменской области — Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске. По словам депутата, там он принимал граждан, общался с трудовыми коллективами. Также были поездки в Ханты-Мансийский АО и на Ямал. В Югре он был в городах, за которыми закреплен как депутат.