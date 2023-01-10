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«Требуйте отчета от органов власти!»: депутат Тюменской облдумы отчитался о работе

Сегодня, 07:56
Фото: Иван Вершинин ВКонтакте
Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин призвал горожан требовать отчеты от органов власти, а также опубликовал отчет о своей работе. За ушедший год он отрабатывал обращения горожан и жителей ХМАО, ЯНАО, старался помогать общественным организациям, появлялся в СМИ.
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Тюмень

Перед тем, как приступить к отчету, Иван Вершинин напомнил, что депутатом работает лишь на общественных началах, и зарплату как депутат не получает. А также похвастался, что не пропустил ни одного очередного заседания областной Думы.

«За прошлый год я отработал официально 270 обращений граждан. Если считать устные и правовые консультация, то это кратно бОльшая цифра. Принял участие в разработке и внесении более 10 законопроектов как заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской облдумы», — рассказал депутат.

Иван Вершинин в 2022 году побывал в городах Тюменской области — Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске. По словам депутата, там он принимал граждан, общался с трудовыми коллективами. Также были поездки в Ханты-Мансийский АО и на Ямал. В Югре он был в городах, за которыми закреплен как депутат.

Видео: Иван Вершинин ВКонтакте

В отчете есть и пункты «активно старался помогать общественным организациям» и «старался активно взаимодействовать с активом, координаторами и депутатами ЛДПР наших муниципальных образований».

В 2022 году Вершинин участвовал в общественно значимых мероприятиях и публично рассказывал о проделанной работе в соцсетях и СМИ.

Не забыл депутат упомянуть и то, что по его депутатской инициативе наградили заслуженных в разных сферах земляков из муниципалитетов региона.

«Требуйте отчета от органов власти, депутатов всех уровней, занимайте активную гражданскую позицию, защищайте свои права!» — призвал Вершинин.  

Избранник действительно активно участвует в заседаниях, обсуждениях. Например, в октябре 2022 года «Наш Город» писал про дискуссии депутатов о самогоноварении. Иван Вершинин тогда предложил легализовать это «увлечение». 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменская областная Дума#Депутаты#Отчеты#Прием граждан#Власть#Видео
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