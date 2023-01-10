«Требуйте отчета от органов власти!»: депутат Тюменской облдумы отчитался о работе

Перед тем, как приступить к отчету, Иван Вершинин напомнил, что депутатом работает лишь на общественных началах, и зарплату как депутат не получает. А также похвастался, что не пропустил ни одного очередного заседания областной Думы.
«За прошлый год я отработал официально 270 обращений граждан. Если считать устные и правовые консультация, то это кратно бОльшая цифра. Принял участие в разработке и внесении более 10 законопроектов как заместитель руководителя фракции ЛДПР Тюменской облдумы», — рассказал депутат.
Иван Вершинин в 2022 году побывал в городах Тюменской области — Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске. По словам депутата, там он принимал граждан, общался с трудовыми коллективами. Также были поездки в Ханты-Мансийский АО и на Ямал. В Югре он был в городах, за которыми закреплен как депутат.
В отчете есть и пункты «активно старался помогать общественным организациям» и «старался активно взаимодействовать с активом, координаторами и депутатами ЛДПР наших муниципальных образований».
В 2022 году Вершинин участвовал в общественно значимых мероприятиях и публично рассказывал о проделанной работе в соцсетях и СМИ.
Не забыл депутат упомянуть и то, что по его депутатской инициативе наградили заслуженных в разных сферах земляков из муниципалитетов региона.
«Требуйте отчета от органов власти, депутатов всех уровней, занимайте активную гражданскую позицию, защищайте свои права!» — призвал Вершинин.
Избранник действительно активно участвует в заседаниях, обсуждениях. Например, в октябре 2022 года «Наш Город» писал про дискуссии депутатов о самогоноварении. Иван Вершинин тогда предложил легализовать это «увлечение».