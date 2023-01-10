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Стали известны подробности ДТП и крупной пробки на Червишевском тракте в Тюмени

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI

Подробности ДТП и крупной пробки на Червишевском тракте в Тюмени

По данным 2ГИС, в областной столице 10 января около 18:00 произошло ДТП с участием внедорожника и легковушки «Тойота». Машины столкнулись около сквера «Комсомольский» в районе Червишевского тракта.
Фото: Скрин 2ГИС

В результате ДТП транспортные средства перекрыли две полосы движения, возникла километровая пробка в сторону моста «Стрела» недалеко от центра Тюмени. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч. В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что сообщений об этом ДТП к ним не поступало, скорее всего пострадавших нет. На место аварии был направлен наряд ГИБДД.

Сегодня вечером в Тюмени регистрировались пробки в 9 баллов. По данным «Нашего города», серьёзные затруднения фиксировались на улицах 50 лет Октября, Монтажников, Холодильной, Мельникайте.

В Тюмени пробки достигли 9 баллов из-за аварии на Червишевском тракте
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода
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