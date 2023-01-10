Стали известны подробности ДТП и крупной пробки на Червишевском тракте в Тюмени

В результате ДТП транспортные средства перекрыли две полосы движения, возникла километровая пробка в сторону моста «Стрела» недалеко от центра Тюмени. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч. В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что сообщений об этом ДТП к ним не поступало, скорее всего пострадавших нет. На место аварии был направлен наряд ГИБДД.