Серьезных аварий на сетях СУЭНКО в праздники не произошло

Posted 10 января 09:09
Published 10 января 09:09
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
2-4 января, а также 6-го и 8 января 2023 года на территории Зауралья прошли
обильные снегопады, также наблюдался сильный порывистый ветер. Благодаря четко
организованному дежурству бригад и ответственных лиц, все технологические нарушения
из-за непогоды устранялись оперативно, в регламентированные законом сроки.
Всего в праздники в Тюменской и Курганской областях несли дежурство 1 149
энергетиков в составе 354 бригад. Были готовы к использованию 536 единиц техники:
бригадные автомобили, вездеходы, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, а
также передвижные дизель-генераторы. Последние, в частности, направлялись в помощь
смежной сетевой организации в Тюменской области, чтобы временно запитать
обесточенных потребителей.
В штатном режиме прошли выходные дни и для работников коммунального
комплекса. Серьезных технологических нарушений не зафиксировано, а незначительные
повреждения на коммунальных сетях компании специалисты Тобольского, Ишимского и
Южного филиала устранили в нормативные сроки.
В праздничные дни контакт-центр СУЭНКО обработал 3 621 звонок.