Серьезных аварий на сетях СУЭНКО в праздники не произошло

2-4 января, а также 6-го и 8 января 2023 года на территории Зауралья прошли

обильные снегопады, также наблюдался сильный порывистый ветер. Благодаря четко

организованному дежурству бригад и ответственных лиц, все технологические нарушения

из-за непогоды устранялись оперативно, в регламентированные законом сроки.

Всего в праздники в Тюменской и Курганской областях несли дежурство 1 149

энергетиков в составе 354 бригад. Были готовы к использованию 536 единиц техники:

бригадные автомобили, вездеходы, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, а

также передвижные дизель-генераторы. Последние, в частности, направлялись в помощь

смежной сетевой организации в Тюменской области, чтобы временно запитать

обесточенных потребителей.

В штатном режиме прошли выходные дни и для работников коммунального

комплекса. Серьезных технологических нарушений не зафиксировано, а незначительные

повреждения на коммунальных сетях компании специалисты Тобольского, Ишимского и

Южного филиала устранили в нормативные сроки.

В праздничные дни контакт-центр СУЭНКО обработал 3 621 звонок.