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Posted 10 января 09:09

Published 10 января 09:09

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Серьезных аварий на сетях СУЭНКО в праздники не произошло

10 января 2023, 09:09
Фото: СУЭНКО

Серьезных аварий на сетях СУЭНКО в праздники не произошло

В оперативно-ситуационном центре СУЭНКО рассказали о работе электросетевого комплекса энергокомпании в период с 31 декабря по 8 января. Системных аварий и массовых технологических нарушений на электрических сетях в праздничные дни не зафиксировано.
Сюжет
Тюмень

2-4 января, а также 6-го и 8 января 2023 года на территории Зауралья прошли
обильные снегопады, также наблюдался сильный порывистый ветер. Благодаря четко
организованному дежурству бригад и ответственных лиц, все технологические нарушения
из-за непогоды устранялись оперативно, в регламентированные законом сроки.
Всего в праздники в Тюменской и Курганской областях несли дежурство 1 149
энергетиков в составе 354 бригад. Были готовы к использованию 536 единиц техники:
бригадные автомобили, вездеходы, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, а
также передвижные дизель-генераторы. Последние, в частности, направлялись в помощь
смежной сетевой организации в Тюменской области, чтобы временно запитать
обесточенных потребителей.
В штатном режиме прошли выходные дни и для работников коммунального
комплекса. Серьезных технологических нарушений не зафиксировано, а незначительные
повреждения на коммунальных сетях компании специалисты Тобольского, Ишимского и
Южного филиала устранили в нормативные сроки.
В праздничные дни контакт-центр СУЭНКО обработал 3 621 звонок.

#Тюмень#Общество#СУЭНКО
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