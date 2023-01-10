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Сбер профинансировал жилой квартал SuperSky в Тюмени

Сегодня, 07:47
Фото: Сбербанк
Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило проектное финансирование на строительство жилого квартала SuperSky в Тюмени.

Кредитная линия в размере 1,6 млрд рублей была открыта специализированному застройщику «Суперский» (девелопер newton) до сентября 2025 года. При продаже квартир будет применяться механизм эскроу.

«Мы продолжаем успешное сотрудничество с девелопером newton, это уже третий проект, строящийся при финансовой поддержке Сбера. Ранее мы предоставляли проектное финансирование для возведения жилых комплексов White House в центре города и Norden в районе ММС. Уверен, что наше сотрудничество продолжится, так как в Тюмени большие перспективы по строительству жилья на ближайшие годы», — рассказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
#Сбер#Анна Доронина
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