Сбер профинансировал жилой квартал SuperSky в Тюмени

Кредитная линия в размере 1,6 млрд рублей была открыта специализированному застройщику «Суперский» (девелопер newton) до сентября 2025 года. При продаже квартир будет применяться механизм эскроу.
«Мы продолжаем успешное сотрудничество с девелопером newton, это уже третий проект, строящийся при финансовой поддержке Сбера. Ранее мы предоставляли проектное финансирование для возведения жилых комплексов White House в центре города и Norden в районе ММС. Уверен, что наше сотрудничество продолжится, так как в Тюмени большие перспективы по строительству жилья на ближайшие годы», — рассказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.