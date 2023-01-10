Самолет не вылетел из тюменского «Рощино» из-за запаха горелой проводки

Перед началом рейса экипаж проверил оборудование, а затем вырулил со стоянки — в этот момент появилось небольшое задымление в кабине экипажа и запах горелой проводки. Когда оборудование выключили, дым и запах пропали.
«У самолета компании „ЮТэйр“ неисправность курсового приемника КРП-69 системы бортового радиооборудования посадки самолета ОСЬ-1», — сообщили в тг-канале «Aviaincident».
Самолет отстранили от выполнения полета. В момент инцидента на борту находилось 40 пассажиров и члены экипажа. Никто из людей не пострадал.