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Самолет не вылетел из тюменского «Рощино» из-за запаха горелой проводки

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI

Самолету Тюмень — Игрим не разрешили лететь из-за неисправности

Инцидент произошел 30 декабря. Самолет должен был вылететь из Рощино в Игрим, но полет не состоялся из-за запаха горелой проводки.
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Тюмень

Перед началом рейса экипаж проверил оборудование, а затем вырулил со стоянки — в этот момент появилось небольшое задымление в кабине экипажа и запах горелой проводки. Когда оборудование выключили, дым и запах пропали.

«У самолета компании „ЮТэйр“ неисправность курсового приемника КРП-69 системы бортового радиооборудования посадки самолета ОСЬ-1», — сообщили в тг-канале «Aviaincident».

Самолет отстранили от выполнения полета. В момент инцидента на борту находилось 40 пассажиров и члены экипажа. Никто из людей не пострадал. 

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Ранее «Наш Город» сообщал, что запущены самолеты Тюмень — Новокузнецк. Они будут летать каждое воскресенье. Весь путь займет 3 часа 5 минут. 
#Анна Доронина#Тюмень#Происшествия#Тюменская область#Аэропорт
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