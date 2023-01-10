Организаторы опубликовали правила подачи заявления и условия участия в ПМЭФ-2023

Советник лидера России, ответсек организационного комитета предстоящего форума Антон Кобяков сообщил, что кампания этого года по приглашению участников ПМЭФ уже стартовала. Как пишет newsnn.ru, на организуемом в 2023 году форуме будет присутствовать множество гостей из государств Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Кобяков отметил, что планируется и максимальная вовлеченность каждого из субъектов России, а также представителей отечественной бизнес-среды. На правах организатора форума он выразил надежду, что 26-й по счету Петербургский международный экономический форум станет бесценным опытом для каждого прибывшего на мероприятие гостя.
В наступившем году на ПМЭФ должен вступить в силу единый пакет участия, который дает возможность посещения полного перечня событий деловой и культурной программ форума (за исключением пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), площадок для переговоров (с ограничением доступа на закрытые мероприятия), а также обеспечивает информационное сопровождение.
Регистрация для посещения форума будет проходить в четыре этапа. Сначала потенциальному участнику придется зарегистрироваться в едином личном кабинете, подать заявку, после чего дождаться ее рассмотрения оргкомитетом и получения положительного отклика. Заявки каждого участника разбираются в индивидуальном порядке, срок может варьироваться от 10 дней и более.
ПМЭФ-2023 запланирован на 14–17 июня. Статус страны-гостя в этом году получат ОАЭ.
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