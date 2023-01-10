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Организаторы опубликовали правила подачи заявления и условия участия в ПМЭФ-2023

Сегодня, 19:13
Фонд Росконгресс анонсировал запуск пригласительной кампании для желающих принять участие в Петербургском международном экономическом форуме этого года. Вся информация об условиях составления заявок на участие и программах ПМЭФ-2023 опубликована на сайте отраслевого мероприятия.

Советник лидера России, ответсек организационного комитета предстоящего форума Антон Кобяков сообщил, что кампания этого года по приглашению участников ПМЭФ уже стартовала. Как пишет newsnn.ru, на организуемом в 2023 году форуме будет присутствовать множество гостей из государств Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки. Кобяков отметил, что планируется и максимальная вовлеченность каждого из субъектов России, а также представителей отечественной бизнес-среды. На правах организатора форума он выразил надежду, что 26-й по счету Петербургский международный экономический форум станет бесценным опытом для каждого прибывшего на мероприятие гостя.

В наступившем году на ПМЭФ должен вступить в силу единый пакет участия, который дает возможность посещения полного перечня событий деловой и культурной программ форума (за исключением  пленарного заседания и мероприятий по специальному приглашению), площадок для переговоров (с ограничением доступа на закрытые мероприятия), а также обеспечивает информационное сопровождение.

Регистрация для посещения форума будет проходить в четыре этапа. Сначала потенциальному участнику придется зарегистрироваться в едином личном кабинете, подать заявку, после чего дождаться ее рассмотрения оргкомитетом и получения положительного отклика. Заявки каждого участника разбираются в индивидуальном порядке, срок может варьироваться от 10 дней и более.

ПМЭФ-2023 запланирован на 14–17 июня. Статус страны-гостя в этом году получат ОАЭ.

Медиахолдинг 1MI уже традиционно выступает в качестве информационного партнера Петербургского международного экономического форума.

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