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Новая школа в «Ново-Патрушево», суд из-за здания ТЦ «Рентал» в Тюмени

Сегодня, 18:04
Фото: 1MI

Суд из-за здания ТЦ «Рентал» в Тюмени, новая школа в «Ново-Патрушево»

В областной столице 10 января открыли новую школу в «Ново-Патрушево». Мероприятие прошло утром, в морозную погоду. Здесь будут обучаться больше тысячи школьников.

Открыли новую школу в ЖК «Ново-Патрушево».

Изначально «новоселье» планировалось провести в понедельник 8 января, но на этой неделе установились тридцатиградусные морозы. Школу построили еще в конце 2022 года — подрядная организация завершила работы раньше на квартал. Учебное заведение можно сравнить с проектами, которые реализованы в микрорайоне Европейский, на Мысу и на улице Зелинского в Тюмени.

Общая площадь школы составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Здесь расположены больше 70 кабинетов.

Компания подала в суд на администрацию Тюмени из-за здания ТЦ «Рентал» на Герцена.

ООО «Проспект» (организация из Сургута) подала иск в арбитражный суд к администрации Тюмени. Она требует признать право собственности на здание ТЦ «Рентал» распложенное на улице Герцена, 103.

Представители компании указывают в исковом заявлении, что ООО «Проспект» является собственником нежилого трехэтажного кирпичного здания. Отмечается, что организация пристроила дополнительно к первому этажу входная группа торгового зала, помещения залов общественного питания и кухни и две раздельные входные зоны. Разрешения на изменения конструкции здания фирма не предоставила. Иск был подан в конце декабря 2022 года и пока не принят к рассмотрению. 

В Тюмени директор социального фонда Динара Потрашенко потеряла пост управляющей.

Экс-директор ФСС по Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность. Теперь она стала замруководителя нового регионального Социального фонда. Он был образован после слияния ФСС и ПФР. Возглавляет новый фонд - Алефтина Чалкова, ранее она была директором регионального ПФР.

Ранее «Наш город» сообщал, что депутат Иван Вершинин отчитался о работе Тюменской облдуме. Он сообщил, что не пропустил ни одного очередного заседания.

Динара Потрашенко потеряла пост управляющей в тюменском ФСС
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#Александр Мязин
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