Новая школа в «Ново-Патрушево», суд из-за здания ТЦ «Рентал» в Тюмени

Изначально «новоселье» планировалось провести в понедельник 8 января, но на этой неделе установились тридцатиградусные морозы. Школу построили еще в конце 2022 года — подрядная организация завершила работы раньше на квартал. Учебное заведение можно сравнить с проектами, которые реализованы в микрорайоне Европейский, на Мысу и на улице Зелинского в Тюмени.