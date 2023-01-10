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Мужчина, которого не устроило поведение жены, избил ее и за волосы унес домой

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчина тащил супругу домой за волосы

В Армизонский районный суд поступило уголовное дело в отношении Александра Васильева, обвиняемого в нанесении побоев лицом, имеющим судимость — часть 2 статьи 116.1 УК РФ.

Следователи выдвинули свою версию произошедшего. По их мнению, 28 августа в 23:00 часов Александр Васильев изрядно подвыпив пришел на работу к своей жене. Ему не понравилось, что она задерживается на рабочем месте и периодически выпивает.

Между супругами начался словесный конфликт. По дороге домой Александр неоднократно наносил удары кулаком по голове и различным частям тела женщины. Когда она упала, мужчина схватил ее за волосы и так потащил домой.

Обвиняемый вину в совершении преступления уже признал, в содеянном раскаялся. Судебное заседание будет назначено в ближайшее время.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти пояснили, какие погодные условия являются основанием для объявления актировки для школьников. По словам начальника отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолия Иванова, утвержден специальный регламент.

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