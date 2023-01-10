Мужчина, которого не устроило поведение жены, избил ее и за волосы унес домой

Следователи выдвинули свою версию произошедшего. По их мнению, 28 августа в 23:00 часов Александр Васильев изрядно подвыпив пришел на работу к своей жене. Ему не понравилось, что она задерживается на рабочем месте и периодически выпивает.
Между супругами начался словесный конфликт. По дороге домой Александр неоднократно наносил удары кулаком по голове и различным частям тела женщины. Когда она упала, мужчина схватил ее за волосы и так потащил домой.
Обвиняемый вину в совершении преступления уже признал, в содеянном раскаялся. Судебное заседание будет назначено в ближайшее время.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти пояснили, какие погодные условия являются основанием для объявления актировки для школьников. По словам начальника отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолия Иванова, утвержден специальный регламент.