Мошенники обзванивают жителей Тюмени под видом сотрудников СК

Мошенники прикрываются званиями сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
«Мошенники используют различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов СК России», - сообщили в СКР по Тюменской области.
Стоит отметить, что следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, или пригласить в следственное подразделение.
Сегодня «Наш город» сообщал, что мошенники придумали историю с проститутками и требуют с тюменцев 50 тысяч рублей.