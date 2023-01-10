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Мошенники обзванивают жителей Тюмени под видом сотрудников СК

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI

Жителей Тюмени обзванивают мошенники под видом сотрудников СК

В областной столице мошенники представляются следователями СКР. По данным пресс-службы регионального ведомства, несколько подобных случаев зафиксированы в Тюмени в январе.

Мошенники прикрываются званиями сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.

«Мошенники используют различные предлоги для перевода денежных средств, представляясь сотрудниками следственных органов СК России», - сообщили в СКР по Тюменской области.

Стоит отметить, что следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, или пригласить в следственное подразделение.

Сегодня «Наш город» сообщал, что мошенники придумали историю с проститутками и требуют с тюменцев 50 тысяч рублей.

«Вы бронировали проституток? Теперь нужно оплатить!»: новая схема мошенников в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Деньги#Жалобы#Экономика#СКР
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