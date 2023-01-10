«Мест нет, но вы держитесь»: подробности о работе автобусов в морозы

«13 маршрут сегодня. Первый автобус должен был проехать остановку в 8:24, а второй в 8:43. В итоге оба проехали посередине и я не успел ни туда, ни туда, хотя на улице все ещё дубак! Весь центр закатали в платные парковки, мол пользуйтесь общественным транспортом, но с таким графиком транспорта половина жителей Тюмени без работы останутся, не говоря уж о том, что автобусы всегда забиты битком, а про маршрутки я уж вообще молчу», — высказывается о ситуации тюменец в группе «ЧС Тюмень».