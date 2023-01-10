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«Мест нет, но вы держитесь»: подробности о работе автобусов в морозы

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI

Жителям Тюмени приходится мерзнуть на остановках в ожидании автобуса

Второй день тюменцы жалуются на работу общественного транспорта. Автобусы, то по привычному расписанию не приходят, то приезжают заполненными на все 110%.
Сюжет
Тюмень

Из года в год городские власти призывают тюменцев пользоваться общественным транспортом. Идея экологичная, урбанистическая и прогрессивная, но проблема в реализации.  

Беды с техникой 

Транспортники говорят откровенно — морозы всегда влияют на работу техники. Причем невозможно предсказать, заведется завтра автобус или нет. А потому водители общественного транспорта сейчас каждое утро гадают, поедут они в рейс или нет.

Причем в середине прошлого года парк в ТПАТП N 1 получил 80 новых автобусов. Они курсируют по маршрутам NN 1, 15, 25, 30 и 39, заменив старые модели.

«Новые машины направлены на маршруты с наиболее интенсивным пассажирским потоком. Транспорт меняем регулярно: проработав десять лет автобус меняется на новый. Причем новые автобусы проходят пробный период, мы смотрим, чтобы все системы работали. А там через несколько дней загоним в гараж и проверим их техническую исправность», — рассказывал о новой технике Андрей Морозов, заместитель генерального директора ТПАТП N 1 по эксплуатации.

Но новизна автобуса далеко не всегда является гарантией его работоспособности. Водители всегда говорят, что техника — штука непредсказуемая.

«Бывает, что старенький ЛиАЗ заводится в -40, а случается, что и новенькая техника в -20 подводит, разумеется случается и наоборот. Но для водителя — это всегда нервно, ведь от работы техники зависит зарплата», — рассказывает водитель автобуса Артур Коробков.
Фото: 1MI

"Холодные игры" на остановке

Играть в гадалку приходится и пассажирам этих автобусов. Большинство тюменцев живут по четко разработанному расписанию и ежедневно отправляются на работу на одном и том же маршруте, подъезжающем к нужной остановке в нужное время.

«Но зимой это так не работает. Каждое утро приходится заранее смотреть (через приложение „Тюменский транспорт“ — прим. ред.) приедет „мой“ автобус к нужному времени или нет. Последнее время провал за провалом. В этом году уже несколько раз не приезжал 3 автобус к нужному времени, причем следующего тоже не было. Пришлось тратиться на такси», — рассказывает жительница Тюменской слободы.

Причем водители и в этом вопросе поддерживают пассажиров. Из-за того, что пара автобусов сходит с линии, водителю и кондуктору приходится выступать судьями, который будут решать — влезет человек в салон или его придется оставить на улице.

«Я слышу, как пассажиры жалуются на загруженность транспорта. Не хватает мест даже, когда все автобусы исправны. А в морозы бывает, что подъезжаешь к остановке, а там уже человек 20 стоят — ждут. А из них только 3-5 влезут, остальным придется следующего ждать. Такое мясо в этит моменты начинается, вы бы знали», — признается один из водителей 25 маршрута.

Урегулировать жалобы горожан вчера попытались в городской администрации. Сообщалось, что перевозчиками принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы общественного транспорта, в том числе ночных прогревов автобусов и формирования их резерва.

Предсказание по картам

Но сегодня стало также очевидно, что эти метода пока не могут полноценно устранить проблему.

«Вместо обычных 5-6 автобусов, которые ездят по 3 маршруту, вышло всего 2!», — рассказывает тюменка.
Фото: Скриншот "Тюменский транспорт"

Аналогичная проблема отмечается и с 39 маршрутом, автобусов на карте значительно меньше и уже можно спрогнозировать, что многие из них сильно отстают от расписания.

Фото: Скриншот "Тюменский транспорт"

Также на карте видно, что некоторые автобусы и маршрутки сошли с намеченного пути. Многие из них не могут продолжить работу из-за неисправностей техники.

«13 маршрут сегодня. Первый автобус должен был проехать остановку в 8:24, а второй в 8:43. В итоге оба проехали посередине и я не успел ни туда, ни туда, хотя на улице все ещё дубак! Весь центр закатали в платные парковки, мол пользуйтесь общественным транспортом, но с таким графиком транспорта половина жителей Тюмени без работы останутся, не говоря уж о том, что автобусы всегда забиты битком, а про маршрутки я уж вообще молчу», — высказывается о ситуации тюменец в группе «ЧС Тюмень».
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