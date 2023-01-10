«Контракт не резиновый»: жителей Заболотья «заперли» заснеженными дорогами

Жители Заболотья не рады тому, что компания «Сибирьтранслес» и в этом году получила контракт на устройство и содержание автозимников и ледовых переправ Тобольского района, за что получит 31,7 млн рублей.
Организация со своими обязанностями не справляется.
Хотя представители компании часто сами отвечают жителям на их негодования.
«Во-первых, контракт не резиновый, контрактом предусмотрено определенное количество проходов в месяц. Во-вторых, на улице низкая температура, техника будет просто напросто рваться, в-третих в период с 5 по 6 января дороги были прочищены, в-четвертых переметов и непроходимых мест нет. В-пятых, вы должны понимать что дорога через болото и лес не будет как асфальт. И напоследок, жаловаться — это ваше право!» — сообщает ответственный за состояние зимников и переправ.
Однако у сотрудников МЧС иное мнение по данному вопросу.
«Заказчик обязан предусмотреть вопросы обеспечения безопасности людей при пользовании ледовой переправой», — сообщили в МЧС по Тюменской области.
С этим мнением жители заболоться соглашаются. В борьбе за возможность выехать из Заболотья они готовы пойти на все.
«Во-первых, дорога отвратительная потому что её не чистят! В нормальном обществе дорогу чистят, когда выпадает снег! Про какие определенные проходы может идти речь? Во-вторых серьезной техники на данной дороге никто не наблюдал кроме „белорусиков“ (небольшой трактор — прим. ред.). В-третьих, 5-6 числа была создана видимость чистки дорог. В-четвертых, дорога должна быть проходимой! В-пятых, вспомните, которой она была в прошлых годах и как выглядела дорога через болота и лес — ужасно! Она может быть ровной, если её содержать как положено. И напоследок — жалобы обязательно поступят в соответствующим инстанции по факту ненадлежащего содержания зимника», — ответила ответственному местная жительница.
Автозимник для многих жителей Заболотья — это спасение, ведь только по нему жители деревень могут добраться зимой до ближайших городов. А потому они так яро выражают свои негодования.
Заказчиком работ выступает администрация Тобольского района, но, не смотря на прошлогодние жалобы, они вновь доверили «Сибирьтранслесу» содержать единственный способ жителей добраться до других населенных пунктов.
Еще в прошлом году эта компания получила аналогичный лот на портале Госзакупок. Тогда ею было совершено множество нарушений. Водителям приходилось пробираться сквозь снег своими силами.
«Говорили, что подрядчик должен выполнить свои обязательства. Вчера должна была работать комиссия по приемке на зимниках, по крайней мере этот комментарий был под видео вчера от администрации Тобольского муниципального района. Но ничего не меняется. Везде снег», — негодовали жители Заболотья.
Зимник и тогда, и сейчас был не подготовлен. Проехать по нему могут только чень опытные водители на мощной технике. Легковые машины и небольшие внедорожники эту дорогу не выдержат.
Но даже на крепком транспорте ехать приходится со скоростью почти 200 км/ч. Некоторые из местных говорят откровенно — «просто кто-то хочет своё рыбное хозяйство или ферму. Местные всю жизнь там рыбой занимались, а это ой какая кормушка».
ООО «Сибирьтранслес» руководит бывший сотрудник ФСБ Иван Мингалев. В прошлом году у компании была задекларированы рекордно высокие доходы — 29,3 млн рублей. По данным из открытых источников, у организации всего два контракта — оба на устройство зимников, в прошлом и этом годах.
Арбитражных дел у компании нет, проверок тоже. Есть только оплаченный долг по налогам на 89 рублей. Зато числится господдержка от ФНС России. В 2020 году два раза по 84,9 тысяч рублей и в 2021 году 63,9 тысяч рублей субсидий и грантов.