«Контракт не резиновый»: жителей Заболотья «заперли» заснеженными дорогами

Зимник и тогда, и сейчас был не подготовлен. Проехать по нему могут только чень опытные водители на мощной технике. Легковые машины и небольшие внедорожники эту дорогу не выдержат.

Но даже на крепком транспорте ехать приходится со скоростью почти 200 км/ч. Некоторые из местных говорят откровенно — «просто кто-то хочет своё рыбное хозяйство или ферму. Местные всю жизнь там рыбой занимались, а это ой какая кормушка».