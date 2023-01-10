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Компания из Сургута подала в суд на администрацию Тюмени из-за здания ТЦ «Рентал»

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI

Компания из Сургута судится с администрацией Тюмени из-за ТЦ «Рентал»

Сургутская компания ООО «Проспект» подала иск в арбитражный суд к администрации города. Компания требует признать право собственности на реконструированное нежилое здание, распложенное на улице Герцена, 103 (ТЦ «Рентал»).
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Тюмень

В исковом заявлении указано, что «Проспект» является собственником нежилого трехэтажного кирпичного здания и земельного участка. Компания провела принадлежащего ей на праве собственности строения. В частности, были пристроен дополнительно к первому этажу входная группа торгового зала, помещения залов общественного питания и кухни, а также две раздельные входные зоны.

«По мнению ООО „Проспект“, отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на реконструированный объект (самовольную постройку), поскольку условия, предусмотренные статьей 222 Гражданского кодекса РФ, ООО не нарушило», — отмечено в исковом заявлении.

По  данным картотеки арбитражного суда, иск был подан в конце 2022 года, 26 декабря. Вопрос о принятии искового заявления к производству будет принят в течение пяти дней.

Ранее «Наш Город» писал, тюменская ФНС подала в арбитражный суд иск о банкротстве стройкомпании «Вершина». Предприятие задолжало около 130 миллионов рублей налогов.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Арбитражный суд#Иск#Земельные участки#Тюменская область
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