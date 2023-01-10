Компания из Сургута подала в суд на администрацию Тюмени из-за здания ТЦ «Рентал»

В исковом заявлении указано, что «Проспект» является собственником нежилого трехэтажного кирпичного здания и земельного участка. Компания провела принадлежащего ей на праве собственности строения. В частности, были пристроен дополнительно к первому этажу входная группа торгового зала, помещения залов общественного питания и кухни, а также две раздельные входные зоны.
«По мнению ООО „Проспект“, отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на реконструированный объект (самовольную постройку), поскольку условия, предусмотренные статьей 222 Гражданского кодекса РФ, ООО не нарушило», — отмечено в исковом заявлении.
По данным картотеки арбитражного суда, иск был подан в конце 2022 года, 26 декабря. Вопрос о принятии искового заявления к производству будет принят в течение пяти дней.
Ранее «Наш Город» писал, тюменская ФНС подала в арбитражный суд иск о банкротстве стройкомпании «Вершина». Предприятие задолжало около 130 миллионов рублей налогов.