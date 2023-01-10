Компания из Сургута подала в суд на администрацию Тюмени из-за здания ТЦ «Рентал»

В исковом заявлении указано, что «Проспект» является собственником нежилого трехэтажного кирпичного здания и земельного участка. Компания провела принадлежащего ей на праве собственности строения. В частности, были пристроен дополнительно к первому этажу входная группа торгового зала, помещения залов общественного питания и кухни, а также две раздельные входные зоны.