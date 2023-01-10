Кирьос отметился очередной эпатажной выходкой

Ранее стало известно о том, что все билеты на его выставочный матч с Новаком Джоковичем накануне Открытого чемпионата Австралии проданы, и поединок пройдет при полном аншлаге. Под постом одного из журналистов, сообщивших об этой новости, Кирьос оставил едкий комментарий, суть которого сводилась к тому, что его обвинят еще и в этом, сообщает «Советский спорт».