Кирьос отметился очередной эпатажной выходкой

Ранее стало известно о том, что все билеты на его выставочный матч с Новаком Джоковичем накануне Открытого чемпионата Австралии проданы, и поединок пройдет при полном аншлаге. Под постом одного из журналистов, сообщивших об этой новости, Кирьос оставил едкий комментарий, суть которого сводилась к тому, что его обвинят еще и в этом, сообщает «Советский спорт».
Добавим, что ранее австралиец нередко становился участником громких скандалов. В то же время Кирьос удивил общественность в начале 2022 года, поддержав Джоковича, которого выдворили из страны накануне Australian Open-2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.