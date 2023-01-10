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Кирьос отметился очередной эпатажной выходкой

Сегодня, 18:34
Фото: pxhere.com
Знаменитый австралийский теннисист Ник Кирьос оставил ироничный пост в соцсетях.

Ранее стало известно о том, что все билеты на его выставочный матч с Новаком Джоковичем накануне Открытого чемпионата Австралии проданы, и поединок пройдет при полном аншлаге. Под постом одного из журналистов, сообщивших об этой новости, Кирьос оставил едкий комментарий, суть которого сводилась к тому, что его обвинят еще и в этом, сообщает «Советский спорт».

Добавим, что ранее австралиец нередко становился участником громких скандалов. В то же время Кирьос удивил общественность в начале 2022 года, поддержав Джоковича, которого выдворили из страны накануне Australian Open-2022 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

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