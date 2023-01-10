Как тюменцам уберечься от обморожения зимой

Родителям рекомендуют следить за тем, в чем выходят на улицу их дети-подростки. Одежда и обувь должны быть подобраны по сезону. Короткие джинсы могут стать причиной не только обморожения голеней, но и артритов, артрозов, тромбозов в будущем.