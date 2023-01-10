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Как тюменцам уберечься от обморожения зимой

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI

Тюменские врачи рассказали, как защититься от обморожения

Зимой многие горожане стремятся провести время на свежем воздухе — коньки, лыжи, горки. Но стоит помнить, что переохлаждение и обморожение опасны для организма. Врачи ОКБ № 2 рассказали, как защитить себя от холодовых травм.
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Тюмень

В холодное время года обязательно соблюдать правила безопасности на морозе, чтобы защитить организм. Только за первую неделю 2023 года за медпомощью в ОКБ № 2 обратился 21 тюменец с холодовыми травмами. В детское отделение поступил один ребенок с подобным диагнозом.

«Зачастую обморожению подвергаются нос, щеки, уши, руки, ноги и пальцы — открытые и выступающие части тела. Если чувствуется покалывание или пощипывание, то необходимо зайти в помещение и согреться, ведь это первые признаки холодовой травмы», — рассказал руководитель экстренной службы ОКБ № 2 Антон Терехин.

Согреться поможет горячий чай, растирание ладоней до ощущения тепла. Уже теплыми ладонями нужно согреть части лица.

В новогодние праздники во взрослое отделение больницы поступил пациент, у которого диагностировали общее переохлаждение, отморожение кистей рук 2-й степени. Тюменца госпитализировали в реанимацию, а сейчас он лечится в стационаре.

Медработники проводят комплексное лечение, делают перевязки, тщательно ухаживают за пациентом — это помогает избежать ампутации рук. Благодаря этому горожанин сможет после выздоровления вести привычный образ жизни. 

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На улицу зимой стоит ходить в свободной одежде, чтобы сохранить циркуляцию крови. Обувь тоже очень важна — она не должна быть тесной, сырой или без стельки. А сытый желудок позволит сохранить энергию, нужную организму для борьбы с холодом.

Родителям рекомендуют следить за тем, в чем выходят на улицу их дети-подростки. Одежда и обувь должны быть подобраны по сезону. Короткие джинсы могут стать причиной не только обморожения голеней, но и артритов, артрозов, тромбозов в будущем.

Если планируется длительная прогулка, то стоит взять с собой термос с горячим чаем. Спаспокрывало тоже не будет лишним.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что в период с 31 декабря по 1 января 2023 года медпомощь оказали 1 119 пациентам из Тюмени и Тюменского района. Госпитализация потребовалась 494 тюменцам. 

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Первая медицинская помощь#Врач#Пациенты#Анна Доронина
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