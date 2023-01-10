Где тюменцы смогут искупаться в проруби на Крещение

В минувшем году на территории Тюменской области на Крещение были организованы более 40 площадок с купелями. За два праздничных дня в ледяную воду окунулись более двадцати тысяч человек. За безопасностью жителей региона следили порядка трех сотен сотрудников скорой помощи, ГИМС, волонтеров.