Где тюменцы смогут искупаться в проруби на Крещение

«Пока это только предварительные данные. Но из года в год купели организуют в одних и тех же местах. Точную информацию о том, где в этом году будут расположены купели, опубликуют на сайте митрополии 17 января», — пояснил Григорий Мансуров.
В минувшем году на территории Тюменской области на Крещение были организованы более 40 площадок с купелями. За два праздничных дня в ледяную воду окунулись более двадцати тысяч человек. За безопасностью жителей региона следили порядка трех сотен сотрудников скорой помощи, ГИМС, волонтеров.