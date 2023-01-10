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Где тюменцы смогут искупаться в проруби на Крещение

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI

Составлен предварительный список крещенских купелей в Тюмени

Крещенские купели в этом году в Тюмени обустроят у Свято-Троицкого монастыря и на Липовом озере. Подготовка к празднику в областной столице начнется на следующей неделе. Об это рассказал «Нашему Городу» пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров.
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Тюмень
«Пока это только предварительные данные. Но из года в год купели организуют в одних и тех же местах. Точную информацию о том, где в этом году будут расположены купели, опубликуют на сайте митрополии 17 января», — пояснил Григорий Мансуров.

В минувшем году на территории Тюменской области на Крещение были организованы более 40 площадок с купелями. За два праздничных дня в ледяную воду окунулись более двадцати тысяч человек. За безопасностью жителей региона следили порядка трех сотен сотрудников скорой помощи, ГИМС, волонтеров. 

Крещение Господне пройдет у Свято-Троицкого монастыря в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Крещение#Праздник#Православные праздники#Тюменская область
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