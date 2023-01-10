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«Фильм Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом русского кинематографа

Сборы фильма «Чебурашка» в российском прокате превысили 3,09 млрд рублей, что результат позволяет ему обогнать «Холопа». Теперь обновленная история о героях Эдуарда Успенского стала и самым кассовым фильмом отечественного производства.

Фильм «Чебурашка» уже собрал 3 090 137 500 рублей, опередив фильм «Холоп» который к концу проката принес только 3 082 031 790 рублей.

Успех «Чебурашки» был очевиден с первых дней проката. Предпродажи билетов на фильм составили 134 миллиона рублей. В день премьеры кассовые сборы составили 226 миллионов, а за первые выходные фильм собрал 1,3 миллиарда, за вторые — 987 миллионов.

Абсолютным лидером проката в России пока остается фильм «Аватар», который снял Джеймс Кэмерон, кинокартина заработала в России 3,5 млрд руб.

Но, показы «Чебурашки» еще не завершились, так что неизвестно, кто возглавит пьедестал к концу проката фильма о героях Эдуарда Успенского.

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#Алиса Вернер#Общество#Кино#Искусство#Кинематограф#Чебурашка#Авторское кино#Фильмы#Тюменская область#Торжество
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