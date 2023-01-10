«Фильм Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам

Фильм «Чебурашка» уже собрал 3 090 137 500 рублей, опередив фильм «Холоп» который к концу проката принес только 3 082 031 790 рублей.
Успех «Чебурашки» был очевиден с первых дней проката. Предпродажи билетов на фильм составили 134 миллиона рублей. В день премьеры кассовые сборы составили 226 миллионов, а за первые выходные фильм собрал 1,3 миллиарда, за вторые — 987 миллионов.
Абсолютным лидером проката в России пока остается фильм «Аватар», который снял Джеймс Кэмерон, кинокартина заработала в России 3,5 млрд руб.
Но, показы «Чебурашки» еще не завершились, так что неизвестно, кто возглавит пьедестал к концу проката фильма о героях Эдуарда Успенского.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменцы уже второй день жалуются на работу общественного транспорта. Автобусы, то по привычному расписанию не приходят, то приезжают заполненными на все 110%.