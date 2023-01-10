До конца января продлили прием работ на конкурс «Лучник Future»

Как пишет издание newsnn.ru, на сегодняшний день девяносто девять студенческих команд зарегистрировалось для участия во всероссийском конкурсе «Лучник Future». Студенты сорока двух вузов из двадцати городов Российской Федерации готовы решать задачи, которые поставят перед ними партнеры мероприятия. Компании-партнеры «Лучник Future»: Московский метрополитен, «Форум доноров», «Ситикард», ТМК, «Норникель» и «Полюс Вернинское». Для ознакомления с условиями участия в конкурсе нужно перейти на сайт.
Студенты смогут представлять решения для нескольких кейсов или ряд решений для одной задачи. Участникам мероприятия в рамках конкурса необходимо будет разрабатывать коммуникационные стратегии, PR-кампании, прорабатывать целевую аудиторию и выбирать эффективные инструменты коммуникации для решения поставленных перед командами задач.
Конкурс «Лучник Future» учредила национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Коммуникационное агентство JM Communications выступило оператором мероприятия. Информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.