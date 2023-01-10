До конца января продлили прием работ на конкурс «Лучник Future»

Как пишет издание newsnn.ru, на сегодняшний день девяносто девять студенческих команд зарегистрировалось для участия во всероссийском конкурсе «Лучник Future». Студенты сорока двух вузов из двадцати городов Российской Федерации готовы решать задачи, которые поставят перед ними партнеры мероприятия. Компании-партнеры «Лучник Future»: Московский метрополитен, «Форум доноров», «Ситикард», ТМК, «Норникель» и «Полюс Вернинское». Для ознакомления с условиями участия в конкурсе нужно перейти на сайт.