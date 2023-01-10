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Автовокзал вновь отменил ряд междугородних рейсов

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI

В Тюмени вновь отменили рейсы междугородних автобусов

Сегодня жители Тюмени из-за климатических условий не смогут уехать в города и села региона, а также в Курганскую и Свердловскую области.
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Тюмень

Сегодня, 10 января, из-за сильных морозов из Тюмени вновь отменены рейсы некоторых  междугородних автобусов.

На автовокзале сообщают, что утром был отменен рейс № 620, маршрут которого пролегает до Шадринска. Днем отменены рейсы до села Армизонское и Заводоуковска. Вечером автобус, который должен был довезти пассажиров в Казахстан также снят с рейса.

Сообщается и об отмене поездок на 11 и 12 января. Тюменцам не удастся на автобусе доехать до Нижней Туры в Свердловской области. Вдобавок 11 январе не состоятся и поездки в Курган.

Однако жители города могут воспользоваться услугами таксистов и водителей сервиса blablacar. Последние готовы довезти пассажиров до Заводоуковска за 200-300 рублей.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменцы уже второй день жалуются на работу общественного транспорта. Автобусы, то по привычному расписанию не приходят, то приезжают заполненными на все 110%.

#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Дороги#Погода#Тюменская область#Автовокзал#Автобусы#Тюмень#Тобольск#Мороз#Алиса Вернер
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