Автовокзал вновь отменил ряд междугородних рейсов

Сегодня, 10 января, из-за сильных морозов из Тюмени вновь отменены рейсы некоторых междугородних автобусов.
На автовокзале сообщают, что утром был отменен рейс № 620, маршрут которого пролегает до Шадринска. Днем отменены рейсы до села Армизонское и Заводоуковска. Вечером автобус, который должен был довезти пассажиров в Казахстан также снят с рейса.
Сообщается и об отмене поездок на 11 и 12 января. Тюменцам не удастся на автобусе доехать до Нижней Туры в Свердловской области. Вдобавок 11 январе не состоятся и поездки в Курган.
Однако жители города могут воспользоваться услугами таксистов и водителей сервиса blablacar. Последние готовы довезти пассажиров до Заводоуковска за 200-300 рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменцы уже второй день жалуются на работу общественного транспорта. Автобусы, то по привычному расписанию не приходят, то приезжают заполненными на все 110%.