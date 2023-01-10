nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

1,5 тонны замороженной курицы не доехали из Тюмени до Сургута из-за пьяного водителя

Сегодня, 13:04
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяный водитель не довез мясо курицы до Сургута

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники ГИБДД задержали водителя «Газели», он был очень пьян. Машину с грузом пришлось эвакуировать.
Сюжет
Тюмень

34-летний водитель «Газели» перевозил полторы тонны замороженного мяса курицы из Тюмени в Сургут. Но мясо так и не доехало до пункта назначения — машину остановили сотрудники ГИБДД.

«Водитель объяснил, что дома всю ночь пил алкоголь. Во время остановки он был очень пьян — алкотестер показал 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — пояснили в ведомстве.

Сотрудникам полиции пришлось составить на нетрезвого водителя административный материал, а саму «Газель» вместе с куриным мясом эвакуировать на спецстоянку. 

Тюменская ГИБДД накажет омича за нарушение перевозки детей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» рассказывал о нарушителе ПДД, который перевозил сразу двоих 7-летних детей на переднем сидении, хотя на заднем сидении были удерживающие устройства. Мужчина посчитал, что в деревне автомобиль не остановят сотрудники ГИБДД, но ошибся. 

#Анна Доронина#ГИБДД#Тюмень#Груз
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
8 января 17:15
«Контракт не резиновый»: жителей Заболотья «заперли» заснеженными дорогами
Сегодня, 10:58
Уроки для учащихся второй смены отменили в тюменских школах из-за холодов
Сегодня, 05:52
Автовокзал вновь отменил ряд междугородних рейсов
Сегодня, 08:29
«Фильм Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам
Сегодня, 09:07
Сбер профинансировал жилой квартал SuperSky в Тюмени
Сегодня, 07:47