1,5 тонны замороженной курицы не доехали из Тюмени до Сургута из-за пьяного водителя

Ранее «Наш Город» рассказывал о нарушителе ПДД, который перевозил сразу двоих 7-летних детей на переднем сидении, хотя на заднем сидении были удерживающие устройства. Мужчина посчитал, что в деревне автомобиль не остановят сотрудники ГИБДД, но ошибся.