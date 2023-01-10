1,5 тонны замороженной курицы не доехали из Тюмени до Сургута из-за пьяного водителя

34-летний водитель «Газели» перевозил полторы тонны замороженного мяса курицы из Тюмени в Сургут. Но мясо так и не доехало до пункта назначения — машину остановили сотрудники ГИБДД.
«Водитель объяснил, что дома всю ночь пил алкоголь. Во время остановки он был очень пьян — алкотестер показал 1,22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — пояснили в ведомстве.
Сотрудникам полиции пришлось составить на нетрезвого водителя административный материал, а саму «Газель» вместе с куриным мясом эвакуировать на спецстоянку.
Ранее «Наш Город» рассказывал о нарушителе ПДД, который перевозил сразу двоих 7-летних детей на переднем сидении, хотя на заднем сидении были удерживающие устройства. Мужчина посчитал, что в деревне автомобиль не остановят сотрудники ГИБДД, но ошибся.