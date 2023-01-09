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Женщина переехала из Италии в Тюмень, но быстро решила вернуться обратно

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI

Женщина переехала из Италии в Тюмень, но потом решила срочно вернуться из-за воды

Блогер-урбанист Илья Варламов оказался поражён 50-летней женщиной, которая перебралась из Италии в Тюмень в 2022 году. Она 30 лет жила в Европе, но решила вернуться в РФ из чувства патриотизма.

Но в Тюмени женщина прожила недолго (почти 3 месяца) и вернулась в Италию. 

«Теперь Екатерина заявляет, что она никакая не русская, а итальянка, несмотря на то, что является патриотом своей страны. Например, они с дочерью скучали по чистой воде и качественному оливковому маслу», - сообщил в своём видеоблоге Илья Варламов.

Более того, Екатерина отметила, что в Тюмени не оказалось ни одной приличной балетной школы.

Ранее «Наш город» сообщил, что тюменцы отмечают странный запах воды из-под крана в нескольких районах города.

Тюменцы отмечают странный запах воды из-под крана в нескольких районах города
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Жалобы#Деньги#Безопасность на дорогах#Экономика#Дороги
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