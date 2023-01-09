Женщина переехала из Италии в Тюмень, но быстро решила вернуться обратно

Женщина переехала из Италии в Тюмень, но потом решила срочно вернуться из-за воды

Блогер-урбанист Илья Варламов оказался поражён 50-летней женщиной, которая перебралась из Италии в Тюмень в 2022 году. Она 30 лет жила в Европе, но решила вернуться в РФ из чувства патриотизма.