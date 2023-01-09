Женщина переехала из Италии в Тюмень, но быстро решила вернуться обратно

Но в Тюмени женщина прожила недолго (почти 3 месяца) и вернулась в Италию.
«Теперь Екатерина заявляет, что она никакая не русская, а итальянка, несмотря на то, что является патриотом своей страны. Например, они с дочерью скучали по чистой воде и качественному оливковому маслу», - сообщил в своём видеоблоге Илья Варламов.
Более того, Екатерина отметила, что в Тюмени не оказалось ни одной приличной балетной школы.
Ранее «Наш город» сообщил, что тюменцы отмечают странный запах воды из-под крана в нескольких районах города.