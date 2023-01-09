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Ялуторовчанин угнал автомобиль ВАЗ-2112

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

В Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля

Угонщик сел в салон машины марки «ВАЗ-2112», которая не была закрыта, и поехал. Владелец автомобиля вышел на улицу и, заметив отъезжающий свой транспорт, предпринял попытки догнать неизвестного. Его старания не увенчались успехом
Сюжет
Тюмень

Ранее судимый житель Ялуторовска заметил, что к местному магазину подъехал мужчина, который не стал глушить автомобиль закрывать его, отправившись в магазин.

Данной ситуацией воспользовался подозреваемый. Он сел в салон машины марки «ВАЗ-2112» и поехал. Владелец автомобиля вышел на улицу и, заметив отъезжающий свой транспорт, предпринял попытки догнать неизвестного. Однако без полиции поймать преступника ему не удалось.

Злоумышленник, немного покатавшись по городу, отправился к своему другу, где и был задержан полицейскими.

«В отношении подозреваемого дознавателем отделения дознания МО МВД России „Ялуторовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „Угон“. Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль находится у законного владельца», — сообщают в УМВД по Тюменской области. 
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