Ялуторовчанин угнал автомобиль ВАЗ-2112

Ранее "Наш город" сообщал о том, что с середины декабря по сегодняшний день Владимир Пискайкин назначил фирму ООО «Стратегия» управляющей для 12 своих компаний. Бизнесмен, который в этом году значительно поднялся в топе богатых консолидирует управление активами.