Владимир Пискайкин консолидирует управление активами

Владимир Пискайкин — известный тюменский бизнесмен, владеющий отелем «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» и целым рядом компаний строительного бизнеса и торговли.
С 12 декабря он начал активно назначать ООО «Стратегия» доверительным управляющим своих компаний.
Теперь новый партнер Пискайкина управляет 12 компаниями, среди которых ООО «Луговое", ООО «СЗ Червишевский» и ООО «СЗ Уайт Хауз».
Чистые активы ООО «Стратегия» в 2021 году составили 9,6 млн, выручка от продажи — 5,1 млн, как и общий доход в 2021 году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии». В ушедшем году было подано 5 778 заявлений по Тюмени и 264 в районе. Упрощенный порядок оформления права собственности действует в регионе с 1 сентября 2021 года.