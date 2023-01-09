nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владимир Пискайкин консолидирует управление активами

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI

Тюменский бизнесмен Владимир Пискайкин консолидирует управление активами

С середины декабря по сегодняшний день Владимир Пискайкин назначил фирму ООО «Стратегия» управляющей для 12 своих компаний. Бизнесмен, который в этом году значительно поднялся в топе богатых консолидирует управление активами.
Сюжет
Тюмень

Владимир Пискайкин — известный тюменский бизнесмен, владеющий отелем «DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen» и целым рядом компаний строительного бизнеса и торговли.
С 12 декабря он начал активно назначать ООО «Стратегия»  доверительным управляющим своих компаний.

Теперь новый партнер Пискайкина управляет 12 компаниями, среди которых ООО «Луговое", ООО «СЗ Червишевский» и ООО «СЗ Уайт Хауз».

Чистые активы ООО «Стратегия» в 2021 году составили 9,6 млн, выручка от продажи — 5,1 млн, как и общий доход в 2021 году.

Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии». В ушедшем году было подано 5 778 заявлений по Тюмени и 264 в районе. Упрощенный порядок оформления права собственности действует в регионе с 1 сентября 2021 года.

#Общество#Новости тюмени#Экономика#Бизнес#Депутат#Тюмень#Тюменская область#Дело#Фирмы#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58