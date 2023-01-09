В Тюмени вырос спрос на управляющий персонал, водителей и сотрудников производств

Стоит отметить, что за месяц резко снизился спрос на продавцов. На 8 декабря их требовалось 412, в начале января только 352. При этом увеличилось число вакансий в разделе начальник, управляющий, директор. Из руководящего персонала тюменским компаниям нужны 316 специалистов (месяц назад было 302 вакансии). Немного увеличилось потребность в водителях (256 объявлений).