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В Тюмени вырос спрос на управляющий персонал, водителей и сотрудников производств

Сегодня, 14:52

В Тюмени увеличилось число вакансий на управляющий персонал и сотрудников производств

По данным сайта SuperJob, в областной столице остаются востребованными продавцы, управляющий персонал, водители и курьеры. На 9 января местные предприятия и фирмы нуждались в 2040 сотрудниках.

В начале декабря 2022 года на сайте было размещено около 1800 вакансий.

Стоит отметить, что за месяц резко снизился спрос на продавцов. На 8 декабря их требовалось 412, в начале января только 352. При этом увеличилось число вакансий в разделе начальник, управляющий, директор. Из руководящего персонала тюменским компаниям нужны 316 специалистов (месяц назад было 302 вакансии). Немного увеличилось потребность в водителях (256 объявлений).

Резко увеличился спрос на курьеров и велокурьеров – 342 сотрудника. В декабре их требовалось 220. Ощущается необходимость в машинистах, монтажниках и газоэлектросварщиках (228 человек).

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским врачам предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей в месяц.

Тюменским врачам предлагают зарплату до 150 тысяч рублей в месяц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Водители#Деньги#Экономика#Новый год 2023
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