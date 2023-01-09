В Тюмени вырос спрос на управляющий персонал, водителей и сотрудников производств

В начале декабря 2022 года на сайте было размещено около 1800 вакансий.
Стоит отметить, что за месяц резко снизился спрос на продавцов. На 8 декабря их требовалось 412, в начале января только 352. При этом увеличилось число вакансий в разделе начальник, управляющий, директор. Из руководящего персонала тюменским компаниям нужны 316 специалистов (месяц назад было 302 вакансии). Немного увеличилось потребность в водителях (256 объявлений).
Резко увеличился спрос на курьеров и велокурьеров – 342 сотрудника. В декабре их требовалось 220. Ощущается необходимость в машинистах, монтажниках и газоэлектросварщиках (228 человек).
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским врачам предлагают заработную плату до 150 тысяч рублей в месяц.