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В Тюмени отмечаются перебои в работе общественного транспорта

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI

Мэрия назвала причины перебоев автобусных сообщений в Тюмени

30-градусные морозы одолели часть городских автобусов и не все их них смогли сегодня выйти на линию.
Сюжет
Холод

В городской администрации сообщают, что перевозчиками принимаются меры по обеспечению бесперебойной работы общественного транспорта, в том числе ночных прогревов автобусов и формирования их резерва.

Однако предсказать процент полома техники и изменения в их расписании невозможно, а потому жителям города рекомендуют использовать приложение «Тюменский транспорт», чтобы отслеживать движения автобусов на карте города. 

Тюменцам нужен еще один автобус до Лесобазы
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии». В ушедшем году было подано 5 778 заявлений по Тюмени и 264 в районе. Упрощенный порядок оформления права собственности действует в регионе с 1 сентября 2021 года.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Холод#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Администрация
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