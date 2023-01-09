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В Тобольске умер директор, публиковавший видео с банкета чиновников во время траура

Сегодня, 09:04

В Тобольске внезапно умер директор юридической фирмы Вячеслав Сидоров

Сегодня в паблике «Криминальный Тобольск» сообщили о том, что Вячеслав Сидоров, занимающий руководящую должность в юридической фирме, скончался. Его жизнь оборвалась в Рождество.

О причинах смерти мужчины пока не сообщается. Однако его знакомые рассказывают, что трагическое событие пришлось на Рождество — 7 января.

Напомним, что 28 марта Сидоров направил в СМИ видеозаписи, где было запечатлено застолье работников культуры Тобольского района в момент, когда вся страна скорбела по 60 погибшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Однако позже он от своих слов отказался. Сидоров сказал, что 6 декабря в сообществе «Типичный Тобольск» мужчина опубликовал заявление о том, что тогда он «сделал неверный вывод касаемо граждан, отдыхающих в ресторане «Анастасия».

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