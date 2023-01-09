В Тобольске умер директор, публиковавший видео с банкета чиновников во время траура

О причинах смерти мужчины пока не сообщается. Однако его знакомые рассказывают, что трагическое событие пришлось на Рождество — 7 января.
Напомним, что 28 марта Сидоров направил в СМИ видеозаписи, где было запечатлено застолье работников культуры Тобольского района в момент, когда вся страна скорбела по 60 погибшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Однако позже он от своих слов отказался. Сидоров сказал, что 6 декабря в сообществе «Типичный Тобольск» мужчина опубликовал заявление о том, что тогда он «сделал неверный вывод касаемо граждан, отдыхающих в ресторане «Анастасия».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля жителя. Угонщик сел в салон машины марки «ВАЗ-2112», которая не была закрыта, и поехал. Владелец автомобиля вышел на улицу и, заметив отъезжающий свой транспорт, предпринял попытки догнать неизвестного. Его старания не увенчались успехом