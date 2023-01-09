В Тобольске умер директор, публиковавший видео с банкета чиновников во время траура

Однако позже он от своих слов отказался. Сидоров сказал, что 6 декабря в сообществе «Типичный Тобольск» мужчина опубликовал заявление о том, что тогда он «сделал неверный вывод касаемо граждан, отдыхающих в ресторане «Анастасия».