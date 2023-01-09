nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В следующий раз тюменцы смогут отдохнуть в феврале

Сегодня, 08:56
Фото: 1MI

Следующие длинные выходные ждут тюменцев в феврале 2023 года

Следующие длинные выходные ждут тюменцев в феврале 2023 года. Во врех регионах страны будет праздноваться День защитника Отечества.
Сюжет
Отдых

Отдыхать можно будет 4 дня подряд — с 23 (четверга) по 26 февраля (воскресенье). Однако в марте, когда будет праздноваться Международный женский день будет организован всего один выходной — в среду, 8 марта.

Майские праздники в этом году продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В РСТ не увидели изменений спроса на отдых в Турции после взрывов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области депутата «Единой России» арестовали за езду на тракторе без прав. В Дымковском сельском поселении депутат партии «Единая Россия» Сергей Киселёв вчера попал за решетку на 15 суток.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Отдых#Выходные#Выходные дни#Выходные из Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58