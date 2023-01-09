В следующий раз тюменцы смогут отдохнуть в феврале

Отдыхать можно будет 4 дня подряд — с 23 (четверга) по 26 февраля (воскресенье). Однако в марте, когда будет праздноваться Международный женский день будет организован всего один выходной — в среду, 8 марта.
Майские праздники в этом году продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области депутата «Единой России» арестовали за езду на тракторе без прав. В Дымковском сельском поселении депутат партии «Единая Россия» Сергей Киселёв вчера попал за решетку на 15 суток.