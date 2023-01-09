В Ишиме депутат гордумы отчитал горожан, которые возмутились сбоем в оплате проезда

У одного из них не прошла оплата по карте.
«Бесплатно никто ездить на автобусах не будет! Если у вас не считывается карта либо отсутствуют наличные денежные средства, то это ваши проблемы, и тогда прямая дорога на такси или пешком», - сообщил депутат в паблике ВК.
Стоит отметить, что жители Ишима постоянно сталкиваются с подобными проблемами. В октябре «Наш город» сообщал, что в городе дважды за один день школьника высадили из автобуса, у которого не сработала оплата по карте в автобусе. Через некоторое время его родители проверили – деньги списались. ПАТП винит банк.