В Ишиме депутат гордумы отчитал горожан, которые возмутились сбоем в оплате проезда

Стоит отметить, что жители Ишима постоянно сталкиваются с подобными проблемами. В октябре «Наш город» сообщал, что в городе дважды за один день школьника высадили из автобуса, у которого не сработала оплата по карте в автобусе. Через некоторое время его родители проверили – деньги списались. ПАТП винит банк.