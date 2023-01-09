nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Ишиме депутат гордумы отчитал горожан, которые возмутились сбоем в оплате проезда

Сегодня, 16:50
Фото: 1MI

Депутат гордумы Ишима отчитал горожан, которые возмутились сбоем в оплате проезда

Депутат Ишимской гордумы Сергея Павлюченко отчитал тюменцев, которые возмутились сбоями в оплате проезда в автобусах. Из-за инцидента местных подростков высадили в мороз, сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».

У одного из них не прошла оплата по карте.

«Бесплатно никто ездить на автобусах не будет! Если у вас не считывается карта либо отсутствуют наличные денежные средства, то это ваши проблемы, и тогда прямая дорога на такси или пешком», - сообщил депутат в паблике ВК.

Стоит отметить, что жители Ишима постоянно сталкиваются с подобными проблемами. В октябре «Наш город» сообщал, что в городе дважды за один день школьника высадили из автобуса, у которого не сработала оплата по карте в автобусе. Через некоторое время его родители проверили – деньги списались. ПАТП винит банк.

В Ишиме из-за проблем с оплатой проезда по карте ребенка хотели выгнать из автобуса
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Автобусы#Оплата услуг#Оплата проезда#Деньги#Александр Мязин
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58