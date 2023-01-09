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В 2023 году тюменцы будут тратить на покупки значительно больше средств

Сегодня, 03:04
Фото: nashgorod.ru

Тюменцы начнут тратить в год на шопинг до полумиллиона рублей

По данным Тюменьстата, в наступившем году жители города станут больше тратить на покупки. Если ранее сумма на покупки среднестатистического жителя составляла 391,4 тысячи рубле, то в наступившем году она вырастет до 434,5 тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень

Покупательская способность жителей областного центра продолжает расти. По прогнозам аналитиков, в ближайшие три года траты на шопинг горожан вырастут почти до полумиллиона рублей в год.

В наступившем году на шоппинг житель Тюмени будет тратить около 434,5 тысячи рублей, в 2024 — 465 тысяч рублей, а в 2025 — 494,3 тысячи рублей.

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Ранее «Наш город»  сравнивал изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.

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