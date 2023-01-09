В 2022 году 4 337 земельных участков перешли в собственность по «гаражной амнистии»

В Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии»

В правительстве Тюменской области также сообщают о том, что в ушедшем году было подано 5 778 заявлений по Тюмени и 264 в районе. Упрощенный порядок оформления права собственности действует в регионе с 1 сентября 2021 года.

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