В 2022 году 4 337 земельных участков перешли в собственность по «гаражной амнистии»

«Гаражная амнистия» — это упрощенный порядок оформления права собственности на земельный участок под гаражом бесплатно. С 2021 года воспользоваться данным механизмом могут владельцы объектов, построенных до дня введения Градостроительного кодекса РФ до 29 декабря 2004 года.
Для консультации по данному вопросу можно обратиться в Департамент имущественных отношений Тюменской области (г. Тюмень, ул. Сакко, д. 30, к.1) с понедельника по четверг (09:00-13:00). Также получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону — (3452) 69-01-54.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что максимальная сумма пособия по беременности и родам составит: если роды протекали без осложнений за 140 дней — 383 178,60 рубля при осложненных родах за 156 дней — 426 970,44 рубля при многоплодной беременности за 194 дня — 530 976,06 рубля.