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В 2022 году 4 337 земельных участков перешли в собственность по «гаражной амнистии»

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI

В Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии»

В правительстве Тюменской области также сообщают о том, что в ушедшем году было подано 5 778 заявлений по Тюмени и 264 в районе. Упрощенный порядок оформления права собственности действует в регионе с 1 сентября 2021 года.
Сюжет
Тюмень

«Гаражная амнистия» — это упрощенный порядок оформления права собственности на земельный участок под гаражом бесплатно. С 2021 года воспользоваться данным механизмом могут владельцы объектов, построенных до дня введения Градостроительного кодекса РФ до 29 декабря 2004 года.

Для консультации по данному вопросу можно обратиться в Департамент имущественных отношений Тюменской области (г. Тюмень, ул. Сакко, д. 30, к.1) с понедельника по четверг (09:00-13:00). Также получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону — (3452) 69-01-54.

Гаражная амнистия поможет 3,5 млн россиян
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что максимальная сумма пособия по беременности и родам составит: если роды протекали без осложнений за 140 дней — 383 178,60 рубля при осложненных родах за 156 дней — 426 970,44 рубля при многоплодной беременности за 194 дня — 530 976,06 рубля.

#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Амнистия#Гараж#Земля#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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