Тюменцы обнаружили во дворе дома дикую кошку

Животное обнаружили в частном секторе района Антипино. Однако визит кошки местных жителей особо не напугал, да и рысь вела себя спокойно.
«Это вам не мейн-кун. Настоящая рысь!», — восторженно говорит очевидец, заметивший дикую кошку во дворе своего дома.
Посидев некоторое время в снегу у одного из домов и поглядев через окно на шокированных людей, зверь отправился по своим делам.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в Тюмени температура воздуха минус 30 градусов по Цельсию, из-за чего очные занятия школьников отменили. В городе действует штормовое предупреждение из-за аномальной температуры воздуха.