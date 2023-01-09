Тюменцы обнаружили во дворе дома дикую кошку

Жители частного дома в Тюмени обнаружили во дворе рысь

Жители Антипино сегодня утром увидели за окном мирно отдыхающую кошку, но та оказалась не домашней, а дикой! По кисточкам на ушах в ней опознали рысь.

Сюжет Холод