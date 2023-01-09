nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы обнаружили во дворе дома дикую кошку

Сегодня, 02:48
Фото: 1MI

Жители частного дома в Тюмени обнаружили во дворе рысь

Жители Антипино сегодня утром увидели за окном мирно отдыхающую кошку, но та оказалась не домашней, а дикой! По кисточкам на ушах в ней опознали рысь.
Сюжет
Холод

Животное обнаружили в частном секторе района Антипино. Однако визит кошки местных жителей особо не напугал, да и рысь вела себя спокойно.

«Это вам не мейн-кун. Настоящая рысь!», — восторженно говорит очевидец, заметивший дикую кошку во дворе своего дома.

Посидев некоторое время в снегу у одного из домов и поглядев через окно на шокированных людей, зверь отправился по своим делам.

В Тюмени спасатели МЧС реанимировал кошку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в Тюмени  температура воздуха минус 30 градусов по Цельсию, из-за чего очные занятия школьников отменили. В городе действует штормовое предупреждение из-за аномальной температуры воздуха.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Новый год 2023#Холод#Рысь#Тюмень#Тюменская область#Животные#Дикие звери
Подпишитесь
«Индекс утраты». Насколько подорожала жизнь в Тюменской области в 2022 году
29 декабря 2022, 09:44
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58