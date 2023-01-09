Тюменские власти порекомендовали молодежи посетить несколько кинопремьер

Среди таких премьер назвали ряд фильмов. Так, «Чебурашку» можно посмотреть уже с 1 января, а с 19 числа начнутся «Верблюжья дуга», «Молодость», «Невероятные приключения итальянцев в России». Все фильмы доступны для просмотра несовершеннолетними лицами. Посетить кинотеатры можно в торговых центрах Тюмени «Сити Молл», «Премьер», «Фаворит», «Солнечный, а также в районных учреждениях Тюменской области, Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске.