Тюменские власти порекомендовали молодежи посетить несколько кинопремьер

Среди таких премьер назвали ряд фильмов. Так, «Чебурашку» можно посмотреть уже с 1 января, а с 19 числа начнутся «Верблюжья дуга», «Молодость», «Невероятные приключения итальянцев в России». Все фильмы доступны для просмотра несовершеннолетними лицами. Посетить кинотеатры можно в торговых центрах Тюмени «Сити Молл», «Премьер», «Фаворит», «Солнечный, а также в районных учреждениях Тюменской области, Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске.
В областном правительстве напомнили, что молодёжь с 14-ти до 22-х лет может оформить Пушкинскую карту на 5000 рублей через Госуслуги для бесплатного посещения выставок в музеях, театров и кино.
В настоящее время карту приобрели свыше 95 тысяч жителей Тюмени.
Пушкинская карта — это специальная банковская карта, созданная для приобщения молодежи к культурным событиям, билеты на которые одобрил Экспертный совет при Минкультуре России.
Ранее «Наш город» писал, что для получения Пушкинской карты молодым людям важно проживать на территории нашей страны.