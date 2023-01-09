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Тюменские власти порекомендовали молодежи посетить несколько кинопремьер

Сегодня, 14:01
Фото: 1MI

Молодых тюменцев приглашают в кино по Пушкинской карте

Начало года богато на премьеры отечественного кинематографа. О том, какие из них можно посетить до конца января по Пушкинской карте, рассказали в областном информационном центре.

Среди таких премьер назвали ряд фильмов. Так, «Чебурашку» можно посмотреть уже с 1 января, а с 19 числа начнутся «Верблюжья дуга», «Молодость», «Невероятные приключения итальянцев в России». Все фильмы доступны для просмотра несовершеннолетними лицами. Посетить кинотеатры можно в торговых центрах Тюмени «Сити Молл», «Премьер», «Фаворит», «Солнечный, а также в районных учреждениях Тюменской области, Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске.

В областном правительстве напомнили, что молодёжь с 14-ти до 22-х лет может оформить Пушкинскую карту на 5000 рублей через Госуслуги для бесплатного посещения выставок в музеях, театров и кино.

В настоящее время карту приобрели свыше 95 тысяч жителей Тюмени.

Пушкинская карта — это специальная банковская карта, созданная для приобщения молодежи  к культурным событиям, билеты на которые одобрил Экспертный совет при Минкультуре России.

Ранее «Наш город» писал, что для получения Пушкинской карты молодым людям важно проживать на территории нашей страны.

Как получить Пушкинскую карту в Тюмени?
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