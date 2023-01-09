Стали известны подробности, сколько средств уйдёт на новый фитнес-центр от Fitberri

В настоящее время там ведутся работы по чистовой отделке. В центре будут расположены один большой бассейн и 5 беговых дорожек, один бассейн для обучения плаванию детей, фитнес-залы, тренажерный зал и другие помещения.
Гендиректор ООО «Фитберри» Наталья Проскурякова рассказала, что здание откроется в августе 2023 года. Сюда смогут приходить на тренировки спортсмены, родители с маленькими детьми, люди с ОВЗ, взрослые граждане и пенсионеры. В центре обустроят залы для занятий функциональным тренингом, борьбой, боксом, йогой, танцами, аквааэробикой и разными видами плавания.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область стала участником проекта, организованного одновременно в 45 субъектах РФ.