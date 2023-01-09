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Стали известны подробности, сколько средств уйдёт на новый фитнес-центр от Fitberri

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI

Fitberri вложит 300 млн рублей в строительство фитнес-центра в Заречной части Тюмени

Здание нового физкультурно-спортивного объекта площадью 4642,7 м² в Заречном микрорайоне уже готовится к открытию, сообщают в Инвестагентстве нашего региона.

В настоящее время там ведутся работы по чистовой отделке. В центре будут расположены один большой бассейн и 5 беговых дорожек, один бассейн для обучения плаванию детей, фитнес-залы, тренажерный зал и другие помещения.

Гендиректор ООО «Фитберри» Наталья Проскурякова рассказала, что здание откроется в августе 2023 года. Сюда смогут приходить на тренировки спортсмены, родители с маленькими детьми, люди с ОВЗ, взрослые граждане и пенсионеры. В центре обустроят залы для занятий функциональным тренингом, борьбой, боксом, йогой, танцами, аквааэробикой и разными видами плавания.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область стала участником проекта, организованного одновременно в 45 субъектах РФ.

Тюменская область присоединилась к марафонскому движению «МЫ ЗА! СПОРТ»
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#Елена Чебоксарова#Бассейн#Физкультура#Плавание#Фитберри#Отделка#Открытие
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