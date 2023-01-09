Стали известны подробности о хищении средств из управляющей компании Тобольска

Тоболяк начинал карьеру в УК с должности главного бухгалтера, а затем стал её директором. Деньги из бюджета организации он перечислял на свои банковские счета в период с декабря 2020 по июнь 2022 года.
От конкурсного управляющего компании поступила жалоба в тобольскую межрайонную прокуратуру, которая провела проверку. В отношении бывшего директора возбудили уголовное дело, согласно ч. 4 ст. 160 УК РФ.
В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле у ведомства.
Ранее «Наш город» писал, что в ушедшем году часто заключали под домашний арест хакерские группировки, преподавателей и граждан, распространяющих фейковую информацию.