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Стали известны подробности о хищении средств из управляющей компании Тобольска

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI

В Тобольске бывший руководитель украл более 2 млн рублей из компании «Велес»

Свыше двух миллионов рублей похитил из средств ООО «Велес» бывший директор за два года, сообщают в прокуратуре Тюменской области.

Тоболяк начинал карьеру в УК с должности главного бухгалтера, а затем стал её директором. Деньги из бюджета организации он перечислял на свои банковские счета в период с декабря 2020 по июнь 2022 года.

От конкурсного управляющего компании  поступила жалоба в  тобольскую межрайонную прокуратуру, которая провела проверку. В отношении бывшего директора возбудили уголовное дело, согласно ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле у ведомства.

Ранее «Наш город» писал, что в ушедшем году часто заключали под домашний арест хакерские группировки, преподавателей и граждан, распространяющих фейковую информацию.

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#Елена Чебоксарова#Хищения#Уголовное дело#Прокуратура#Директор#Генеральный директор#Компании#Управляющие компании и тсж
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