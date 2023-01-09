nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сотрудники Росводоканала едва предотвратили крупные засоры по вине горожан

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI

Тюменцы засорили канализацию салатами, салфетками и шкурками от мандаринов

За 9 дней новогодних каникул коммунальщики устранили 99 засоров на сетях канализации, сообщают в пресс-службе организации «Росводоканал Тюмень».

12 аварийно-спасательных бригад работали в праздники круглосуточно. В новом году тюменцы усиленно смывали в канализацию плохо разлагаемый мусор. Заместитель начальника цеха эксплуатации сетей Александр Гарбузов рассказал, что чаще всего сотрудники водоканала доставали салфетки, салаты и шкурки от мандаринов. Профилактическая работа помогла избежать крупных засоров.

Также в Росводоканале отметили, что им удалось снизить аварийность на сетях. Всего за праздники специалисты отремонтировали 4 повреждённые водопроводные сети. Это в 2 раза меньше, в сравнении с этим же периодом 2022 года.

За прошедший год в Тюмени построили и реконструировали свыше 35 км водопроводов и проложили более 65 км коммуникаций.

Ранее «Наш город» писал, что от горожан поступали жалобы на неприятный запах от канализационной станции. Специалисты водоканала пояснили, что он появился в результате ремонта и чистки ёмкостей.

 

Тюменцы жалуются на запах от канализационной станции Водоканала
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Водоканал#Сети канализации#Засор#Застолье#Торжество
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58