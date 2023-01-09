Сотрудники Росводоканала едва предотвратили крупные засоры по вине горожан

12 аварийно-спасательных бригад работали в праздники круглосуточно. В новом году тюменцы усиленно смывали в канализацию плохо разлагаемый мусор. Заместитель начальника цеха эксплуатации сетей Александр Гарбузов рассказал, что чаще всего сотрудники водоканала доставали салфетки, салаты и шкурки от мандаринов. Профилактическая работа помогла избежать крупных засоров.
Также в Росводоканале отметили, что им удалось снизить аварийность на сетях. Всего за праздники специалисты отремонтировали 4 повреждённые водопроводные сети. Это в 2 раза меньше, в сравнении с этим же периодом 2022 года.
За прошедший год в Тюмени построили и реконструировали свыше 35 км водопроводов и проложили более 65 км коммуникаций.
Ранее «Наш город» писал, что от горожан поступали жалобы на неприятный запах от канализационной станции. Специалисты водоканала пояснили, что он появился в результате ремонта и чистки ёмкостей.