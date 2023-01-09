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Сотрудники Росгвардии сообщили о подробностях происшествия в селе Луговом

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI

В Росгвардии Тюменской области рассказали о подробностях о ЧП в селе Луговое

Вчера в селе Луговое Тюменского района в 21.00 въезд в село со стороны Рощинского кольца был перекрыт сотрудниками полиции и МЧС России. До сегодняшнего дня не было известно, что стало причиной перекрытия.
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Тюмень

Очевидцы происшествия выдвигали версии вплоть до проведения КТО. Но сегодня в Россгвардии "Нашему городу" сообщили, что причиной стало сообщение о взрывоопасном устройстве. 

«Поступила информация о подозрительном предмете. На место выехали специалисты. Идентифицирован предмет не представляющий опасности для окружающих», — сообщили «Нашему Городу» в Росгвардии.
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Ранее «Наш город»  сравнивал изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Взрыв#Росгвардия#Сотрудники Росгвардии#Тюмень#Тюменская область#Первая медицинская помощь#Перекрытие
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