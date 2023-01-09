Сотрудники Росгвардии сообщили о подробностях происшествия в селе Луговом

Очевидцы происшествия выдвигали версии вплоть до проведения КТО. Но сегодня в Россгвардии "Нашему городу" сообщили, что причиной стало сообщение о взрывоопасном устройстве.
«Поступила информация о подозрительном предмете. На место выехали специалисты. Идентифицирован предмет не представляющий опасности для окружающих», — сообщили «Нашему Городу» в Росгвардии.
Ранее «Наш город» сравнивал изменение цен на одни и те же товары за год и посчитали, сколько единиц можно было купить на среднюю зарплату жителя Тюменской области в 2021 и как обстоят дела сейчас.