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Школьники Тюмени остаются дома из-за холодов

Сегодня, 01:23
Фото: nashgorod.ru

В школах Тюмени занятия 1-9 классов отменены из-за холода

В Тюмени утром температура воздуха минус 30 градусов по Цельсию, из-за этого очные занятия школьников отменили. В городе действует штормовое предупреждение из-за аномальной температуры воздуха.
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Тюмень
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

Обычно учащиеся 1-4 классов освобождаются от занятий, если за окном -30 градусов и ниже, а скорость ветра при этом не более 2 метров в секунду. При тех же условиях в учебное заведение не идут: 1-9 классы, если температура достигает отметки -35 градусов, и 1-11 классы, если на улице от -40 градусов и ниже.

В 6 утра в Тюмени температура по данным Gismeteo составляла минус 32 градуса по Цельсию.

#Общество#Тюмень
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