Школьники Тюмени остаются дома из-за холодов

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — сообщает Информцентр правительства Тюменской области.
Обычно учащиеся 1-4 классов освобождаются от занятий, если за окном -30 градусов и ниже, а скорость ветра при этом не более 2 метров в секунду. При тех же условиях в учебное заведение не идут: 1-9 классы, если температура достигает отметки -35 градусов, и 1-11 классы, если на улице от -40 градусов и ниже.
В 6 утра в Тюмени температура по данным Gismeteo составляла минус 32 градуса по Цельсию.