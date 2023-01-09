Школьники Тюмени остаются дома из-за холодов

Обычно учащиеся 1-4 классов освобождаются от занятий, если за окном -30 градусов и ниже, а скорость ветра при этом не более 2 метров в секунду. При тех же условиях в учебное заведение не идут: 1-9 классы, если температура достигает отметки -35 градусов, и 1-11 классы, если на улице от -40 градусов и ниже.