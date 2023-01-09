Путин денонсирует Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Юрист и активист Юрий Рябцев убежден, что международные институты в основном признавали национальное законодательство противодействия коррупции соответствующим мировым стандартам, невзирая на некоторые отклонения. Таким образом, денонсация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию теоретически не повлияет на противодействие коррупции в РФ.

«Но, как говорил Гёте: „Теория, мой друг, суха, а древо жизни пышно зеленеет“. Общепризнано, что в нашей стране коррупция есть способ управления. Правоприменительная практика противодействия коррупции и ранее страдала недостатками и местничеством, а после денонсации названной Конвенции скатится к бездеятельности из-за отсутствия внешнего надзора сторонних международных организаций», — говорит Рябцев.

При этом, по мнению эксперта, российское законодательство противодействия коррупции и ранее имело скрытые от общества элементы, как-то Указом Президента даже запрещалась публикация сведений владения чиновниками акций и долей в коммерческих организациях.

Затем, после введения вакханалии с коронавирусом и карантином, многие госзакупки стали проводится на безальтернативной основе у избирательных поставщиков, что допускает нецеленаправленный расход бюджетных средств. А ныне, после обострения взаимоотношений с миром, правящая элита использует обострения для сокрытия своих доходов с целью избежать общественного контроля и ответственности.

«Вспомним, что у нас в регионе многие депутаты чиновники слагали мандаты или фиктивно разводились для сокрытия своих истинных доходов. Таким образом, динамика изменения национального законодательства противодействия коррупции приведет к безнаказанности и нахальства чиновников и депутатов», — говорит юрист.