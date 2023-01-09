«Полный клуб людей — ни одного свидетеля»: в тобольском заведении убили мужчину

«Полиция тоже ничего не знает об обстоятельствах. Они задержали подозреваемого, а потом выписали его под подписку о невыезде. А потому он сейчас спокойно дома сидит», — сообщает источник «Нашего города».
Наличие свидетеля в этом деле необходимо для того, чтобы адвокат мог взяться за дело покойного Кирилла Балашенко.
«С видеокамер видно, как Кирилл падает, но не видно, куда бьют ножом и как это происходит», — продолжает наш источник.
Балашенко Кирилла Магомедович 1994 грода рождения характеризуют, как спокойного и мирного парня, его знакомые говорят, что у него было свое дело — пошив одежды. Сейчас его друзья и знакомые просят свидетелей все же откликнуться и сообщить всю известную информацию о том, что произошло ночью 1 января в клубе 7/2.
Свидетели могут обратиться по телефону — +7 (999) 548-19-83.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени падчерица молотком проломила отчиму череп. В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 42-летний житель местный житель с черепно-мозговой травмой.