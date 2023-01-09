«Полный клуб людей — ни одного свидетеля»: в тобольском заведении убили мужчину

Балашенко Кирилла Магомедович 1994 грода рождения характеризуют, как спокойного и мирного парня, его знакомые говорят, что у него было свое дело — пошив одежды. Сейчас его друзья и знакомые просят свидетелей все же откликнуться и сообщить всю известную информацию о том, что произошло ночью 1 января в клубе 7/2.