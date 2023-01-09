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«Полный клуб людей — ни одного свидетеля»: в тобольском заведении убили мужчину

Сегодня, 09:19
Фото: Криминальный Тобольск

В клубе Тобольска убили мужчину, но никто из очевидцев не готов быть свидетелем

Источник «Нашего города» сообщает, что 1 января в Тобольске, в баре 7/2 отдыхал Кирилл Балашенко. В пока не проясненных обстоятельствах, он получил удар ножом, который стал смертельным. Клуб был заполнен людьми, но сейчас никто не готов дать показания, как свидетель.
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Тюмень
«Полиция тоже ничего не знает об обстоятельствах. Они задержали подозреваемого, а потом выписали его под подписку о невыезде. А потому он сейчас спокойно дома сидит», — сообщает источник «Нашего города».

Наличие свидетеля в этом деле необходимо для того, чтобы адвокат мог взяться за дело покойного Кирилла Балашенко.

«С видеокамер видно, как Кирилл падает, но не видно, куда бьют ножом и как это происходит», — продолжает наш источник.

Балашенко Кирилла Магомедович 1994 грода рождения характеризуют, как спокойного и мирного парня, его знакомые говорят, что у него было свое дело — пошив одежды. Сейчас его друзья и знакомые просят свидетелей все же откликнуться и сообщить всю известную информацию о том, что произошло ночью 1 января в клубе 7/2.

Свидетели могут обратиться по телефону — +7 (999) 548-19-83.

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#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Убийство малолетнего#Тюменская область#Криминал#Уголовное дело#Эксклюзив
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