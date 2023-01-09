nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Подробности взрыва на СТО в Тюмени: У семьи практически разрушен дом, собирают помощь

Сегодня, 10:56
Фото: nashgorod.ru

После взрыва на СТО в Тюмени семья собирает помощь на восстановление своего дома

После взрыва на СТО в Тюмени пострадал соседний дом по улице Буровиков, 35, семьи Суворовых. По данным «Нашего города», семья с двумя детьми фактически остались без крыши над головой, сейчас собирается помощь.

Известно, что в доме выбито с рамами более 10 окон, сквозные трещины в несущих стенах. Администрация города Тюмени выделила семье номера в гостинице, но это на 2 месяца.

«Помогли соседи очень. Быстро реанимировали систему отопления. Вообще сейчас ничего не можем делать, не было у нас экспертизы никакой, сидим просто охраняем дом. Вещи все есть, деньги на продукты есть. Дома холодно, потому, что щели большие и продуваются комнаты», - сообщила Елена Суворова «Нашему городу».

На первом этапе нужно оценить стоимость восстановления окон, работы по восстановлению дома пока не проводятся.

Номер телефона Суворовой Елены Александровны +7-982-784-28-38 (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк).

Ранее «Наш город» сообщал, что 8 января в 02:50 произошел взрыв на СТО по улице Буровиков, 33. Здание сервиса полностью разрушено.

«Полгорода накрыло взрывной волной»: тюменцы обсуждают мощный взрыв в автосервисе
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Экономика#Деньги#Взрыв#Пожар
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
Вчера, 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
Вчера, 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58