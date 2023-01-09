Подробности взрыва на СТО в Тюмени: У семьи практически разрушен дом, собирают помощь

После взрыва на СТО в Тюмени семья собирает помощь на восстановление своего дома

После взрыва на СТО в Тюмени пострадал соседний дом по улице Буровиков, 35, семьи Суворовых. По данным «Нашего города», семья с двумя детьми фактически остались без крыши над головой, сейчас собирается помощь.