Подробности взрыва на СТО в Тюмени: У семьи практически разрушен дом, собирают помощь

Известно, что в доме выбито с рамами более 10 окон, сквозные трещины в несущих стенах. Администрация города Тюмени выделила семье номера в гостинице, но это на 2 месяца.
«Помогли соседи очень. Быстро реанимировали систему отопления. Вообще сейчас ничего не можем делать, не было у нас экспертизы никакой, сидим просто охраняем дом. Вещи все есть, деньги на продукты есть. Дома холодно, потому, что щели большие и продуваются комнаты», - сообщила Елена Суворова «Нашему городу».
На первом этапе нужно оценить стоимость восстановления окон, работы по восстановлению дома пока не проводятся.
Номер телефона Суворовой Елены Александровны +7-982-784-28-38 (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк).
Ранее «Наш город» сообщал, что 8 января в 02:50 произошел взрыв на СТО по улице Буровиков, 33. Здание сервиса полностью разрушено.