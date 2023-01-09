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Подробности взрыва на СТО в Тюмени, рысь во дворе дома, отмена занятий в школах

Сегодня, 17:24
Фото: 1MI

Отмена занятий в школах, подробности взрыва на СТО в Тюмени, рысь во дворе дома

«Нашему городу» удалось узнать подробности взрыва на СТО в Тюмени. Стало известно, что рядом со станцией обслуживания находился частный дом. Здание серьёзно пострадало, взрывная волна выбила стёкла из окон.

Подробности взрыва на СТО в Тюмени: У семьи практически разрушен дом, собирают помощь.

Строение находится на улице Буровиков, 35, и принадлежит Суворовым. По данным «Нашего города», семья с двумя детьми фактически остались без крыши над головой, сейчас собирается помощь. В доме выбито с рамами более 10 окон, имеются сквозные трещины в несущих стенах. Администрация города Тюмени выделила семье номера в гостинице, но это на 2 месяца.

Тюменцам помогли соседи, удалось наладить систему отопления. Фактически семья «сторожит» дом и ждёт экспертизу. Потом можно начать полноценный ремонт здания.

Номер телефона Суворовой Елены Александровны +7-982-784-28-38 (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк).

Жители частного дома в Тюмени обнаружили во дворе рысь.

Животное нашли в частном секторе района Антипино. Однако визит кошки местных жителей не напугал. Рысь вела себя спокойно.

«Это вам не мейн-кун. Настоящая рысь!», — восторженно говорит очевидец, заметивший дикую кошку во дворе своего дома.

Через некоторое время зверь направился в лес.

Занятия для учеников 1 и 2 смены в школах были отменены.

Очень морозно было сегодня утром в Тюмени. Ученики первой и второй смены школ города сегодня обучались дома. Из-за сильных морозов занятия отменили. Стоит отметить, что завтра днём прогнозируется до – 20 градусов, под вечер потеплеет до – 16. К пятнице температура воздуха днём поднимется до – 13. В областной столице ожидается пасмурная погода и влажность около 80%.

Из-за морозов 9 января отменили несколько междугородних рейсов в Курган, Екатеринбург, Казахстан, Югру. На федеральных трассах региона дежурят сотрудники ГИБДД и МЧС.

 

Занятия для учеников 2 смены в школах отменены
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Новый год 2023#Погода#Водители#Деньги#Дороги#Экономика#МЧС
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