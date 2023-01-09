Подробности взрыва на СТО в Тюмени, рысь во дворе дома, отмена занятий в школах

Подробности взрыва на СТО в Тюмени: У семьи практически разрушен дом, собирают помощь.
Строение находится на улице Буровиков, 35, и принадлежит Суворовым. По данным «Нашего города», семья с двумя детьми фактически остались без крыши над головой, сейчас собирается помощь. В доме выбито с рамами более 10 окон, имеются сквозные трещины в несущих стенах. Администрация города Тюмени выделила семье номера в гостинице, но это на 2 месяца.
Тюменцам помогли соседи, удалось наладить систему отопления. Фактически семья «сторожит» дом и ждёт экспертизу. Потом можно начать полноценный ремонт здания.
Номер телефона Суворовой Елены Александровны +7-982-784-28-38 (Сбербанк, Тинькофф, Альфа-Банк).
Жители частного дома в Тюмени обнаружили во дворе рысь.
Животное нашли в частном секторе района Антипино. Однако визит кошки местных жителей не напугал. Рысь вела себя спокойно.
«Это вам не мейн-кун. Настоящая рысь!», — восторженно говорит очевидец, заметивший дикую кошку во дворе своего дома.
Через некоторое время зверь направился в лес.
Занятия для учеников 1 и 2 смены в школах были отменены.
Очень морозно было сегодня утром в Тюмени. Ученики первой и второй смены школ города сегодня обучались дома. Из-за сильных морозов занятия отменили. Стоит отметить, что завтра днём прогнозируется до – 20 градусов, под вечер потеплеет до – 16. К пятнице температура воздуха днём поднимется до – 13. В областной столице ожидается пасмурная погода и влажность около 80%.
Из-за морозов 9 января отменили несколько междугородних рейсов в Курган, Екатеринбург, Казахстан, Югру. На федеральных трассах региона дежурят сотрудники ГИБДД и МЧС.