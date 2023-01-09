Подробности взрыва на СТО в Тюмени, рысь во дворе дома, отмена занятий в школах

Очень морозно было сегодня утром в Тюмени. Ученики первой и второй смены школ города сегодня обучались дома. Из-за сильных морозов занятия отменили. Стоит отметить, что завтра днём прогнозируется до – 20 градусов, под вечер потеплеет до – 16. К пятнице температура воздуха днём поднимется до – 13. В областной столице ожидается пасмурная погода и влажность около 80%.