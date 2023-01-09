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Почему стоит выбрать ПВХ-ламинат

Сегодня, 09:13
Фото: piqsels.com
Новый ламинат ПВХ появился на рынке сравнительно недавно, однако многие уже назвали его лучшим по сравнению с традиционным аналогом.

Последний представляет собой ламели, состоящие из множества слоёв синтетических материалов. Жёсткость подобной конструкции задаётся древесно-стружечными плитами. Примерно так же устроен и ламинат ПВХ, с той только разницей, что в качестве основы в нём используется поливинилхлорид — он отличается меньшей толщиной по сравнению с деревянной панелью. Несмотря на столь незначительные, казалось бы, изменения, на характеристиках ПВХ-ламината они сказываются довольно сильно.

Особенности и преимущества использования ламината ПВХ

Благодаря замене МДФ на поливинилхлорид производителям, выпускающим ПВХ-ламинат, удалось обеспечить массу преимуществ, к числу которых относятся:

  • повышенная влагостойкость;
  • простота ухода;
  • способность переносить температурные перепады без деформаций;
  • повышенная износостойкость;
  • высокий класс пожаробезопасности;
  • звукопоглощение;
  • простота установки.

Внешне ламинат ПВХ ничем не отличается от традиционного, он так же имеет определённую фактуру и рисунок.

Классификация ПВХ-ламината

Считается, что это не один конкретный вид напольного покрытия, а целая группа, состоящая из разновидностей, которые друг от друга отличаются по определённым критериям. Так, например, по составу основы выделяют виниловый и кварцвиниловый ламинат. В состав последнего кроме поливинилхлорида входит ещё и кварцевый песок, обеспечивающий повышенную жёсткость и износостойкость.

По форме ПВХ-ламинат, представленный на polov.ru, классифицируется на стандартный и представленный в форме квадратов, такое покрытие ещё именуется ПВХ-плиткой.

Тип монтажа тоже может разниться, и бывает замковый либо клеевой.

Что же всё-таки выбрать — ПВХ-плитку или ламинат

Какого-то однозначного ответа на данный вопрос дать не получится, на самом деле, выбор напрямую зависит от целого перечня характеристик и особенностей эксплуатации напольного покрытия в конкретном помещении. Ламинат стоит выбрать для укладки в доме или квартире. Обычно к такому решению прибегают те, чей бюджет ограничен, либо в том случае, когда установка тёплого пола не планируется.

Кварцвиниловый ламинат или ПВХ-плитка предпочтительны в помещениях с повышенной влажностью. Они идеально подойдут для общественных мест и промышленных зданий. Во всём остальном выбор полностью зависит от предпочтений и вкусов покупателя, имеет значение и тот бюджет, которым он располагает.

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