Последний представляет собой ламели, состоящие из множества слоёв синтетических материалов. Жёсткость подобной конструкции задаётся древесно-стружечными плитами. Примерно так же устроен и ламинат ПВХ, с той только разницей, что в качестве основы в нём используется поливинилхлорид — он отличается меньшей толщиной по сравнению с деревянной панелью. Несмотря на столь незначительные, казалось бы, изменения, на характеристиках ПВХ-ламината они сказываются довольно сильно.