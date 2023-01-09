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Перебои с телевидением и радио ждут тюменцев на следующей неделе

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

В Тюменской области в течение недели ожидаются перебои с телерадиовещанием

С 16 по 23 января планируются профилактические работы на станциях РТРС в районах Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Правительство Тюменской области сообщает о том, что на протяжении следующей недели в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах будут временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания. 

Перебои в вещании связаны с проведением профилактических работ. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени и Тюменском районе 4 337 земельных участков прошли по «гаражной амнистии». В ушедшем году было подано 5 778 заявлений по Тюмени и 264 в районе. Упрощенный порядок оформления права собственности действует в регионе с 1 сентября 2021 года.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Телевидение#Радио#Радио Шансон#Дорожное Радио#Тюмень#Авария#Тюменская область
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