Образовательный курс РЭО на тему ТКО предназначен работникам отрасли и госслужащим

По информации руководителя РЭО Дениса Буцаева, хотя старт федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» был дан не так давно, уже было немало сделано для реформирования отрасли обращения с отходами. Но появление новой экономической системы нереально, если в этом не будут участвовать профессионалы. И интерес РЭО состоит в том, чтобы был в максимальной мере раскрыт потенциал всех работающих в отрасли. Этому будут способствовать 20 уроков из программы интерактивного образовательного курса, который рассказывает об обращении с ТКО.