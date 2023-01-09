Образовательный курс РЭО на тему ТКО предназначен работникам отрасли и госслужащим

Как сообщает newsnn.ru, уроки расскажут об актуальном законодательстве в области обращения с ТКО и экономики замкнутого цикла. На занятиях они больше узнают, зачем нужна расширенная ответственность производителей (РОП), федеральная и территориальные схемы, о методике расчетов нормативов в отрасли.
По информации руководителя РЭО Дениса Буцаева, хотя старт федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» был дан не так давно, уже было немало сделано для реформирования отрасли обращения с отходами. Но появление новой экономической системы нереально, если в этом не будут участвовать профессионалы. И интерес РЭО состоит в том, чтобы был в максимальной мере раскрыт потенциал всех работающих в отрасли. Этому будут способствовать 20 уроков из программы интерактивного образовательного курса, который рассказывает об обращении с ТКО.
Курс разработан топовыми спикерами РЭО и ведущих предприятий в области обращения с ТКО. Он разбит на несколько блоков, которые включают в себя РОП и волонтерство, нормативы и цифровизацию отрасли и много других тем. Его разработка велась по всем направлениям работы РЭО и даже сверх этих рамок. Руководителем РЭО была выражена надежда, что они будут максимально полезны всем слушателям курсов. А полученные новые знания найдут применение на практике как можно скорее.
Курсы расскажут, на каких принципах работают экотехнопарки, как станет внедряться РОП, как можно перерабатывать старые шины, электронные изделия, пластик, стекло, бумагу, текстиль, батарейки и другие виды отходов. Слушатели курсов узнают, каким образом происходит финансирование отрасли обращения с ТКО и как можно привлечь в нее инвестиции, что представляет собой цифровизация отрасли, что могут сделать здесь общественные организации, включая эковолонтерство, а также как в него включиться.
Им предстоит узнать, каким образом регулируются тарифы, какие правила регламентируют работу регоператоров, что привлекает в эту сферу бизнес и почему туда направлено финансирование. Спикеры расскажут об информационных системах и важности раздельного сбора отходов.
Буцаев считает, что даже появление тысячи заводов и миллиардные инвестиции в отрасль, если не добиться личной вовлеченности каждого, не дадут и серьезных результатов. Лекторам предстоит просто и понятно разъяснить слушателям курсов правила, на основании которых выстраивается обращение с основными группами отходов, которые Буцаев привел выше.
Уроки представлены видеороликами продолжительностью 20 — 30 минут. Они дополнены графическими материалами по разным темам. Их можно найти на сайте РЭО.