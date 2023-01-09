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Несколько междугородних автобусных рейсов отменены в Тюмени из-за морозов

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI

Из-за морозов в Тюмени отменены несколько междугородних автобусных рейсов

Из-за сильных морозов были отменены рейсы автобусов из Тюмени в Курган, сообщает паблик «Зоводоуковские вести». Задерживаются рейсы в Реж, Юргу, Лебедёвку, Армизон, Абатск, Голышманово, Шадринск.

Автобусы из Лисаковска и Астаны (Казахстан) ещё не приехали в областную столицу из-за непогоды. В Челябинске отменили 16 междугородних рейсов.

На данный момент на федеральных трассах Тюменской области дежурят спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД, они обеспечивают безопасность в морозную погоду.

Сегодня «Наш город» сообщал и о проблемах с работой общественного транспорта в Тюмени. Из-за морозов далеко не все транспортные средства вышли на дорогу. Морозы продлятся до 10 января, 11 числа ожидается небольшое потепление.

В Тюмени отмечаются перебои в работе общественного транспорта
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Новый год 2023#Жалобы#Автобусы
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