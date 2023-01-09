Несколько междугородних автобусных рейсов отменены в Тюмени из-за морозов

Автобусы из Лисаковска и Астаны (Казахстан) ещё не приехали в областную столицу из-за непогоды. В Челябинске отменили 16 междугородних рейсов.
На данный момент на федеральных трассах Тюменской области дежурят спасатели МЧС и инспекторы ГИБДД, они обеспечивают безопасность в морозную погоду.
Сегодня «Наш город» сообщал и о проблемах с работой общественного транспорта в Тюмени. Из-за морозов далеко не все транспортные средства вышли на дорогу. Морозы продлятся до 10 января, 11 числа ожидается небольшое потепление.